https://fr.sputniknews.com/20210922/entretien-de-clarification-entre-macron-et-biden-ce-mercredi-1051805915.html

Entretien de "clarification" entre Macron et Biden ce mercredi

Entretien de "clarification" entre Macron et Biden ce mercredi

Emmanuel Macron aura ce mercredi un entretien téléphonique de "clarification" avec le président américain Joe Biden après l'annulation par l'Australie d'un... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T17:08+0200

2021-09-22T17:08+0200

2021-09-22T17:27+0200

l'australie rompt le méga-contrat de sous-marins avec la france

états-unis

australie

joe biden

onu

emmanuel macron

sous-marins

palais de l'élysée

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1046150576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15a742d0187f5e1de823ff9ab7efc90b.jpg

L'annonce brutale de l'annulation du contrat passé avec Naval Group pour 12 sous-marins et de la constitution d'une alliance entre Washington, Canberra et Londres pour tenir tête à la Chine dans la région indo-pacifique a provoqué la colère de Paris, soutenue par ses partenaires européens.L'entretien entre Emmanuel Macron et Joe Biden aura lieu "dans les heures qui viennent" à la demande du président des États-Unis, précise-t-on de source à l'Élysée.La France a rappelé son ambassadeur à Washington et demandé aux États-Unis des explications sur ce qu'elle présente comme une "rupture majeure de confiance" entre alliés, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, allant jusqu'à comparer les pratiques de Joe Biden à celles de son prédécesseur Donald Trump.Tout en assurant que la France reste un partenaire important des États-Unis, Joe Biden n'a pour sa part manifesté jusqu'à présent aucun regret sur sa décision de conclure en secret une alliance avec Canberra et Londres.Paris attend "des clarifications sur le choix américain de tenir un allié européen à l'écart d'échanges structurants sur une coopération dans l'indo-pacifique", dit-on à l'Élysée.S'exprimant mardi lors d'une conférence de presse au côté du Premier ministre australien Scott Morrison à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu, le président américain a qualifié l'Australie d'allié "le plus proche et le plus fiable" des États-Unis.Pour autant, Paris veut croire que Washington saura reconnaître "l'importance stratégique de l'engagement français et européen dans l'indo-pacifique", mais aussi "la nécessité de renforcer la souveraineté européenne", indique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, qui a fait de cette dernière question son cheval de bataille et prendra le 1er janvier la présidence tournante de l'Union européenne.

Виджилан 408 Le Français va décrocher ayant en tête ses propres idées , puis a la fin de l'entretien audio avec l'amnesique ...il quittera la ligne avec ....en tête les idées du Joe Biden ....qui n'aura pas eu de mal à remettre au pas le brosseur de veston ... 1

franc Les grouillots du kremlin ,il est où Vladimir POUTINE , dernière apparition le 14 septembre sur un canal Russe pour qualifier l’armée Russe d’unique 0

4

états-unis

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

états-unis, australie, joe biden, onu, emmanuel macron, sous-marins, palais de l'élysée