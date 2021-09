https://fr.sputniknews.com/20210922/erdogan-evoque-lannexion-de-la-crimee-a-lonu-zelensky-lui-dit-merci-1051800977.html

Erdogan évoque "l'annexion" de la Crimée à l’Onu, Zelensky lui dit merci

Volodymyr Zelensky a remercié Recep Tayyip Erdogan pour son soutien réitéré quant à la non-reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Russie. Le... 22.09.2021, Sputnik France

Se prononçant à la 76e session de l’Assemblée générale de l’Onu, Recep Tayyip Erdogan a confirmé la décision de principe de son pays "de ne pas reconnaître l’annexion de la Crimée", en soutenant ainsi l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine. Des propos qui ont été salués par le Président du pays, Zelensky.En outre, les Présidents ont discuté de la libération des Tatars de Crimée "détenus illégalement" et de la sécurité en mer Noire.Élections en CriméeAu lendemain des élections législatives russes, tenues du 17 au 19 septembre, Ankara s’est prononcé pour l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine sans reconnaître le vote en Crimée. Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Tanju Bilgic, a assuré que les élections à la Douma n'avaient "aucune validité juridique pour la Turquie".Réagissant à cette déclaration, Moscou a annoncé "ne pas le laisser passer".Poutine a souligné à plusieurs reprises que la question de la Crimée était close pour la Russie et que le référendum sur la péninsule s'était tenu dans le strict respect du droit international.Tatars de CriméeLors des négociations avec le Président ukrainien à Istanbul en avril dernier, Recep Tayyip Erdogan s’était prononcé pour l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine. Il avait également réitéré son soutien à la Plateforme Crimée qui est une alliance anti-criméenne initiée par Kiev.Suite à ce soutien, le dirigeant de l’organisation Autonomie culturelle et ethnique des Tatars de Crimée, Éïvaz Oumérov, lui a proposé de se rendre sur la péninsule pour écouter la voix de ses habitants.Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov avait réagi en signalant que le Kremlin espérait pouvoir convaincre la Turquie que sa position était erronée.*Organisation extrémiste interdite en Russie

franc Le clown de kiev remercie Iznogoud du Bosphore et le perroquet du Kremlin intervient 2

franc Vous avez remarqué les grouillots que le porte parole du ministre des affaires étrangères turc ne reconnaît pas la validité juridique des élections à la Douma 0

russie

ukraine

crimée

turquie

