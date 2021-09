https://fr.sputniknews.com/20210922/la-france-dement-mettre-son-siege-a-lonu-a-la-disposition-de-lue-1051797043.html

La France dément mettre son siège à l'Onu à la disposition de l'UE

La France dément mettre son siège à l'Onu à la disposition de l'UE

The Telegraph avait informé que la France serait prête à mettre à disposition de l'UE son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'Onu si l'Union...

La France a "formellement" démenti le 22 septembre des informations du quotidien britannique The Telegraph selon lesquelles elle serait prête à mettre à disposition de l'Union européenne son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'Onu."Nous nous coordonnons avec l'UE autant que nécessaire et en toute souveraineté", a précisé l'Élysée dans sa réaction.La France est l'un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité avec la Chine, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni.The Telegraph publie son article en pleine crise diplomatique entre Paris d'un côté et Washington, Canberra et Londres de l'autre à la suite de la décision de ces trois capitales de conclure un partenariat stratégique dans la zone indopacifique, qui a fait perdre à la France un important contrat de sous-marins avec les Australiens.La publication de l'article a fait réagir plusieurs responsables politiques français."Macron doit démentir d'urgence. La France ne donnera jamais son siège au Conseil de sécurité de l'Onu. Qui s'y risquerait relèverait de la haute trahison", a écrit Jean-Luc Melenchon, dans un tweet."Si cette information est exacte il s'agit d'un acte de trahison envers la Nation. Si elle ne l'est pas Emmanuel Macron doit le dire et vite", a réagi Marine Le Pen sur Twitter.

