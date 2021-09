https://fr.sputniknews.com/20210922/le-pdg-de-totalenergies-vise-par-une-enquete-pour-prise-illegale-dinterets-1051796836.html

Le PDG de TotalEnergies visé par une enquête pour prise illégale d'intérêts

Le PDG de TotalEnergies visé par une enquête pour prise illégale d'intérêts

Selon le PDG, le projet de centre de recherches de TotalEnergies a été initié avant son entrée au CA de l'X. "Depuis que je suis membre du CA de l'X je me suis... 22.09.2021, Sputnik France

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, est visé par une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, rapporte mercredi le journal Le Monde.Dans une déclaration transmise par courriel à Reuters, Patrick Pouyanné réfute s'être livré à un quelconque "mélange des genres".Greenpeace France, Anticor et l'association d'anciens élèves La Sphinx ont annoncé fin avril avoir déposé plainte contre Patrick Pouyanné et contre X pour "prise illégale d'intérêts" dans le cadre du projet d'implantation d'un centre de recherche et d'innovation de l'entreprise au sein du campus de Polytechnique.Cette plainte faisait suite à la décision de la prestigieuse école d'ingénieurs, en juin 2020, d'autoriser Total à s'installer à l'est du plateau de Saclay, au sud de Paris, sur le futur parc d'activités d'innovation porté par l'Établissement public d'aménagement (EPA) Paris-Saclay.Le parquet national financier n'a pas donné suite aux sollicitations de Reuters."À aucun moment, il n'a existé un mélange des genres entre mes fonctions de PDG de TotalEnergies et de membre du CA" de l'École polytechnique, a déclaré le PDG de TotalEnergies."Dans ces conditions, il est incroyable de prétendre que j'aurais été en situation de conflit d'intérêts et encore plus qu'une infraction pénale aurait été commise."

