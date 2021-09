Les astronomes partagent une photo "incroyable" d’un cratère lunaire

https://fr.sputniknews.com/20210922/les-astronomes-partagent-une-photo-incroyable-dun-cratere-lunaire-1051794945.html

Le site de l'Observatoire national de radioastronomie (NRAO) des États-Unis a publié une nouvelle image haute résolution de la Lune, plus précisément du cratère Tycho. La résolution est proche de cinq mètres sur cinq mètres et contient environ 1,4 milliard de pixels.L’image, la plus détaillée à ce jour, a été obtenue à partir de l'Observatoire de Green Bank (GBO), en Virginie-Occidentale, qui héberge le plus grand radiotélescope orientable au monde (GBT).Il a ajouté que les scientifiques étaient impatients "d’en avoir d’autres dans un proche avenir".Une technologie nouvelleLe radiotélescope orientable a été équipé fin 2020 d’une nouvelle technologie développée par l’entreprise américaine Raytheon et couplé au réseau de radiotélescopes du Very Long Baseline Array (VLBA) situés sur l’ensemble du territoire des États-Unis.C’est une technique foncièrement novatrice qui permet de transformer ce signal radar de faible puissance en images.Ce mouvement provoque de légères différences entre les impulsions du radar et ces différences sont utilisées pour obtenir une résolution d’image supérieure à celle en observation stationnaire.De nouvelles images prochainementLes auteurs de l’étude précisent qu'il y a quelques années, le traitement d’un tel ensemble d’observations aurait pris des mois de calcul pour obtenir une seule image. Qui plus est, le problème de la distance semble avoir été en partie résolu.De nouvelles images de la surface lunaire devraient arriver avant la fin de l’automne.Les chercheurs espèrent qu'à l'avenir, un puissant système radar combiné à la couverture du ciel par le Green Bank Telescope permettra d'obtenir des images du système solaire avec une sensibilité et des détails sans précédent.

