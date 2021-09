Les beautés de la Terre à vol… d’ISS: Thomas Pesquet publie de nouvelles photos

Visite 360, la suite. Beaucoup de souvenirs sont forgés ici 🍲🥳🤝 Node-1 connecte les segments 🇺🇸 et 🇷🇺



🎥🔄 https://t.co/pxrmaug2xB



This module is one where we have many memories: it is where we have our evening meals, a rare moment the whole crew gets together. #MissionAlpha pic.twitter.com/BN7yBA37lO