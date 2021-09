https://fr.sputniknews.com/20210922/macron-sest-entretenu-avec-biden-sur-la-crise-des-sous-marins-1051807476.html

Macron s’est entretenu avec Biden sur la crise des sous-marins

Macron s’est entretenu avec Biden sur la crise des sous-marins

Les Présidents français et américain se sont entretenus ce 22 septembre au sujet du contrat dénoncé le 15 septembre dernier par l’Australie qui a renoncé à... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T18:20+0200

2021-09-22T18:20+0200

2021-09-22T19:02+0200

l'australie rompt le méga-contrat de sous-marins avec la france

joe biden

emmanuel macron

france

australie

sous-marins

entretien

ambassadeur

consultations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1046150576_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15a742d0187f5e1de823ff9ab7efc90b.jpg

Emmanuel Macron et Joe Biden se sont penchés sur les problèmes issus de la rupture du contrat concernant les sous-marins que la France devait livrer à l’Australie, a fait savoir l'Élysée.L’ambassadeur de France, rappelé après la décision de l’Australie de se tourner vers les submersibles américains, rentrera aux États-Unis la semaine prochaine.L’Élysée précise qu’ils auront une rencontre à la fin du mois d’octobre en Europe pour trouver "des points d’accord".Les États-Unis ont affirmé une nouvelle fois que l’engagement de la France et de l’Union européenne dans la région indo-pacifique revêtait une importance stratégique et que la défense européenne devait devenir "plus forte et plus performante".Le contrat Signé en 2019, le contrat entre l’Australie et le français Naval Group prévoyait de livrer à Canberra 12 sous-marins diesel-électrique. Estimé au début à 32 milliards d’euros, il avait été réévalué par la suite pour monter à 56 milliards. Cet accord industriel prévoyait un important transfert de technologie et la fabrication sur place des sous-marins, mais Naval Group aurait pu lui aussi profiter d’années de travail pour des centaines de salariés. Pour ce qui est des compensations, la presse australienne évoque le chiffre de 250 millions d’euros.

Al AK Inutile d'aller plus loin, on sent que Macron va encore s'aplatir. 0

Emmanuel Pittet N importe quoi Macron collabore comme d hab sans aucune considération pour son pays et ne voit pas plus loin que le bout du vestibule, il est anesthésié par sa mauvaise formation à l ena et son américanophilie 0

2

france

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

joe biden, emmanuel macron, france, australie, sous-marins, entretien, ambassadeur, consultations