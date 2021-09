Opposée à la vaccination, la seule médecin de l’île aux Moines finit par céder

https://fr.sputniknews.com/20210922/opposee-a-la-vaccination-la-seule-medecin-de-lile-aux-moines-finit-par-ceder-1051798012.html

Réfractaire à la vaccination, la seule médecin de l’île aux Moines s’y est résignée pour reprendre son métier dès le 23 septembre. Cette décision, saluée par... 22.09.2021, Sputnik France

Christine Hochard, seule médecin de l’île aux Moines, suspendue depuis le 15 septembre à la suite du refus de se faire immuniser contre le Covid-19, est finalement revenue le 21 septembre sur sa décision, rapporte France Bleu.Selon l’édile, qui avoue ne pas connaître les raisons de ce changement d’avis, elle pourra ainsi "reprendre ses activités normales dès ce jeudi 23 septembre"."C’est mon corps qui dit non"Christine Hochard avait dû fermer son cabinet en vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interdit aux personnels des établissements et services sanitaires et médico‑sociaux d’exercer leur métier à partir du 15 septembre en l’absence d’une preuve d’administration d’une dose dans le cadre d’un schéma vaccinal complet (deux injections), accompagné du résultat négatif d’un test virologique.La généraliste a assuré sur France 3 ne pas avoir dissuadé les habitants de l’île de se faire vacciner, dont le taux s’élève à 98%. Cependant, elle a livré ses préoccupations concernant la vaccination des enfants: "Mon combat, c’est surtout pour protéger les enfants. Les effets de ces produits à long terme, on ne les connaît pas", poursuivait-elle auprès de la chaîne de télévision.Certaines communes privées de médecinsLa suspension de nombreux professionnels de santé suite à leur refus de se faire vacciner est également observée dans de petites communes de l’Oise et dans la région du Centre-Val de Loire où diverses populations risquent de se retrouver face à un manque de généralistes.Les conséquences de cette suspension se font déjà ressentir dans le groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace qui indiquait le 21 septembre connaître "une situation critique" en raison notamment de la suspension d’environ 170 salariés non vaccinés.Dans une interview accordée le 20 septembre à Radio Classique, Jean-Paul Hamon, président d’honneur de la Fédération des médecins de France, appelait l’Ordre des médecins et le gouvernement à "faire preuve d’un peu de souplesse et de compréhension en s’adaptant à la situation".Cependant, le nombre de professionnels de santé non vaccinés reste très faible en France. Selon Santé publique France, 95,2% des personnels soignants libéraux et 90% en Ehpad ou hôpitaux avaient reçu au moins une dose au 15 septembre.

