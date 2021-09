Racisme: une lueur d'espoir se profile à l’horizon, selon Guterres

https://fr.sputniknews.com/20210922/racisme-une-lueur-despoir-se-profile-a-lhorizon-selon-m-guterres-1051812671.html

Le secrétaire général des Nations unies a souligné, mercredi à New York, qu’une lueur d’espoir se profilait à l’horizon en matière de lutte contre le racisme... 22.09.2021, Sputnik France

"Un mouvement pour la justice et l’égalité raciales – d’une force, d’une portée et d’un impact sans précédent – s’est amorcé", a indiqué M.Guterres, qui s’exprimait lors de la commémoration du 20e anniversaire de l’adoption de la Déclaration de Durban sur le racisme.Il a, en outre, fait observer que cette nouvelle prise de conscience – “souvent menée par les femmes et les jeunes – a créé un élan dont nous devons profiter”.Il a, par ailleurs, regretté que le “racisme structurel et l'injustice systématique continuent de priver les gens de leurs droits humains fondamentaux”.Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a lancé un programme de transformation pour aider à éliminer le racisme systémique, à garantir l’application du principe de responsabilité et à assurer une justice réparatrice.Pour sa part, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a établi un nouveau mécanisme indépendant destiné à faire progresser la justice et l’égalité raciales dans l’application de la loi.Lors de la réunion de commémoration de l'adoption de la Déclaration de Durban, les États membres ont également adopté une résolution visant à mobiliser la volonté politique aux niveaux national, régional et international pour mettre pleinement en œuvre la Déclaration d'étape.

