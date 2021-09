https://fr.sputniknews.com/20210922/soudan-le-sg-de-lonu-condamne-la-tentative-de-coup-detat-1051796377.html

Soudan: le SG de l’Onu condamne la tentative de coup d’État

Soudan: le SG de l’Onu condamne la tentative de coup d’État

Le Secrétaire général "appelle toutes les parties à rester attachées à la transition et à la réalisation des aspirations du peuple soudanais à un avenir... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T09:41+0200

2021-09-22T09:41+0200

2021-09-22T10:51+0200

soudan

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1045861835_0:0:2101:1182_1920x0_80_0_0_f61abc88492a0eee2d445d8364df8774.jpg

Antonio Guterres a condamné mardi la tentative de coup d’État à Khartoum visant à renverser le pouvoir de transition au Soudan.Le Secrétaire général "appelle toutes les parties à rester attachées à la transition et à la réalisation des aspirations du peuple soudanais à un avenir inclusif, pacifique, stable et démocratique", a ajouté la même source assurant que l’Onu soutient le gouvernement et le peuple soudanais dans cette entreprise.Le gouvernement soudanais a assuré, mardi, que la situation sécuritaire était sous contrôle dans la capitale, Khartoum, après l'avortement d'une tentative de coup d'État militaire."Mardi matin, une tentative de coup d'État manquée, menée par un groupe d'officiers des forces armées issus des vestiges de l'ancien régime, a été maîtrisée", a annoncé, dans un communiqué, le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, Hamza Baloul al-Amir.

vero vera

Rapport d'expérience sur le traitement de l'herpès J'ai reçu un diagnostic d'herpès génital depuis 2 ans et je cherche un remède. J'ai lu un témoignage sur cette plateforme d'une femme qui a été guérie du diabète avec le docteur Ahmed Usman Herbal Medicine après de nombreuses discussions et quelques questions qu'il a préparées en phytothérapie et m'a demandé mon adresse. 3 jours plus tard, j'ai reçu le médicament à base de plantes et avec sa prescription, y compris l'adresse e-mail officielle du médecin. J'ai contacté le médecin via son cription et j'ai bu des médicaments à base de plantes pendant 21 jours. Après avoir terminé la phytothérapie, j'ai fait un test et mon résultat IgG a été confirmé négatif et aucun virus n'a été trouvé dans mon sang. Contactez le docteur Ahmed et laissez-vous guérir. envoyez-lui un courriel à; drahmedusman5104@gmail.com ou envoyez-lui un SMS WhatsApp +14436204203. Il a des remèdes à base de plantes pour le diabète, l'hépatite, le cancer, la leucémie, l

0