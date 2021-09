https://fr.sputniknews.com/20210922/tolle-sur-les-reseaux-sociaux-a-cause-de-la-date-incoherente-de-la-vaccination-de-macron-1051801527.html

Tollé sur les réseaux sociaux à cause de la date incohérente de la vaccination de Macron

Tollé sur les réseaux sociaux à cause de la date incohérente de la vaccination de Macron

Des doutes planent sur les réseaux sociaux concernant la véracité de l’immunisation d’Emmanuel Macron après que son code QR a fuité. Celui-ci montre une date... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T14:34+0200

2021-09-22T14:34+0200

2021-09-22T15:34+0200

emmanuel macron

palais de l'élysée

code qr

vaccination

jean castex

france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1046093259_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_89dcf29991c856dae9659249d9ef3a4f.jpg

La fuite du code QR d’Emmanuel Macron a fait parler d’elle quant à l’incohérence entre la date de vaccination affichée sur le pass, le 13 juillet, et celle qu’il avait annoncée lui-même, à savoir le 31 mai.Sollicité par Mediapart à ce titre fin août, lorsque le média avait pu consulter ces données à l’époque secrètes, l’Élysée avait assuré qu’il s’agissait d’une "erreur" de transmission, l’immunisation de M.Macron n’ayant été enregistrée qu’un mois et demi plus tard. Or, les doutes semblent persister sur les réseaux sociaux.En commentaire, un utilisateur estime que le couple présidentiel aurait dû immortaliser son immunisation:Il a également dénoncé l’absence de données sur le nombre de vaccinés au sein du gouvernement ou encore à l’Assemblée nationale.Refusant de croire à une erreur de transmission des données, un autre utilisateur déplore qu’"Emmanuel Macron [soit] le seul citoyen français dont la date du pass sanitaire ne correspond pas à la date de vaccination".Le serveur VirusWar pointe à son tour le fait que son "code QR n’a été généré que le 18 août 2021 à une heure bizarre: 00:40".Macron, Castex…D’après les informations de BFM TV, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) allait saisir le Conseil de l'ordre des médecins afin de sanctionner les personnes responsables de la fuite des données personnelles d’Emmanuel Macron.Cet incident, dont la responsabilité a été imputée par l’Élysée à une "faille déontologique" et à la "négligence" de certains professionnels de santé, n’est pas unique dans les cercles politiques.Le code QR de Jean Castex s’était également retrouvé en ligne pendant quelques jours à cause d’une photo où il était visible sur son téléphone portable.Début septembre, un scandale a éclaté autour des données médicales du Président de la République, quand des soignants ont tenté de consulter sa fiche de vaccination dans le système Vaccin Covid. L’Assurance maladie les a finalement rappelés à l’ordre.

full-up Macron retenez bien çà : un crime n'est jamais parfait et vous en apportez la preuve ; évidemment lorsque vous avez (comme vous) des débutants incapables et incompétents , voilà le résultat ! 0

Michelsvrin Trop de détails pour tous les dominer et les contrôler ! Mais une chose est certaine, aucun d'eux ne s'est approché du sérum... 0

3

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

emmanuel macron, palais de l'élysée, code qr, vaccination, jean castex