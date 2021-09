https://fr.sputniknews.com/20210922/un-membre-du-conseil-scientifique-accuse-davance-les-non-vaccines-de-provoquer-la-prochaine-vague-1051797182.html

Un membre du Conseil scientifique accuse d’avance les non-vaccinés de provoquer la prochaine vague

Un membre du Conseil scientifique accuse d’avance les non-vaccinés de provoquer la prochaine vague

Bien que "tous les indicateurs [épidémiques] s’améliorent de façon indéniable" dans l’Hexagone, Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, avertit que... 22.09.2021, Sputnik France

2021-09-22T10:47+0200

2021-09-22T10:47+0200

2021-09-22T10:52+0200

france

épidémie

vaccin

vaccination

débat sur l'instauration d'un passeport vaccinal

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/1045906926_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d29a2b464e04b4c9a40390b12a72ef17.jpg

Rappelant que la France n’est toujours pas "tirée d’affaire", le professeur à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique Arnaud Fontanet n’a pas de doute concernant l’arrivée d’"une poussée épidémique", laquelle mettra sous "tension hôpital", malgré le fait que la situation sanitaire soit actuellement en nette amélioration.Le Conseil de défense se réunissant ce mercredi est attendu pour trancher sur un éventuel aménagement du pass sanitaire, dont l’application pourra être territorialisée. Selon l’épidémiologiste, les zones où l’on supprime son utilisation "doivent avoir à l’esprit qu’il peut être réinstauré aussi vite qu’il a été levé".Même si "les contaminations et les hospitalisations baissent presque partout en Europe", le professeur voit des indices préoccupants.Quid des nouvelles contraintes?Face à ce scénario, doit-on craindre de nouvelles contraintes à venir? Le Pr Fontanet explique que "désormais, la vaccination fait office de bouclier" et "permet d’éviter des décisions plus drastiques comme les couvre-feux".Jugeant qu’il est toujours important de "continuer à aller vers" ceux hésitant devant la vaccination, l’épidémiologiste est plutôt convaincu que le coronavirus fera désormais partie de notre quotidien.Répondant à la question de savoir si le plus gros de l’épidémie est passé, Arnaud Fontanet dit "l’espérer":"Tout dépend si un nouveau variant, plus virulent, vient jouer les trouble-fêtes. C’est un élément que l’on ne peut pas maîtriser."

Yggdrasil Quand on voit son CV ... pas de doute, on sait pour qui il roule ... On comprend cette pseudo conseil scientifique et les effets néfastes de ses directives .. 8

Tchetnik Donc ce seraient les non-vaccinés qui contamineraient les vaccinés...D'une logique imparable. (ET "ça" se dit "scientifique"). 3

3

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, épidémie, vaccin, vaccination, débat sur l'instauration d'un passeport vaccinal, passeport sanitaire