https://fr.sputniknews.com/20210923/blanquer-se-prononce-pour-la-mise-en-place-de-luniforme-a-lecole-1051819687.html

Blanquer se prononce pour la mise en place de l’uniforme à l’école

Blanquer se prononce pour la mise en place de l’uniforme à l’école

Le débat sur le port de l’uniforme en France franchit une nouvelle étape. Jean-Michel Blanquer, qui y est toujours favorable, a évoqué sa prédisposition à en... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T14:52+0200

2021-09-23T14:52+0200

2021-09-23T14:54+0200

france

école

uniformes

élèves

jean-michel blanquer

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1051819462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0416557dffc8d00a24f107268fe3f81.jpg

Les débats sur l’épineuse question de la mise en place de l’uniforme à l’école sont de retour, animés entre autres par le souhait d’Éric Zemmour de le rendre obligatoire. Favorable à cette pratique, le ministre de l’Éducation campe sur ses positions depuis des années, estimant que son introduction relève des collectivités locales.Loin de l’idée de l’imposer à l’école publique, Jean-Michel Blanquer a toutefois prôné son caractère légal sur le plateau de LCI.En indiquant que peu d’entre eux l’avaient mis en place, il a cité l’Internat d’excellence de Sourdan et a annoncé une éventuelle campagne de publicité:Pour lui, le problème consiste plutôt dans "des marques [ou de] l’allocation de rentrée":En 2018, le vêtement unique a été instauré dans les écoles primaires de Provins en Seine-et-Marne en conformité avec les résultats d’un référendum local. Deux ans plus tard, il était en voie de disparition, selon Le Parisien.Presque inexistant en Métropole, son port est d’usage en Outre-mer. Selon Jean-Michel Blanquer, la majorité des établissements scolaires l’applique.Un vieux débatUniquement lors de la dernière décennie, ce sujet a émergé à plusieurs reprises au niveau politique.Lors de la présidentielle de 2017, François Fillon et Marine Le Pen, comme son père autrefois, prônaient sa mise en place. Après l’attentat contre Charlie Hebdo, un collectif de députés de droite, parmi lesquels Bernard Debré, Éric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan et Annie Genevard, ont déposé à l'Assemblée nationale la même proposition de loi.Puis une autre a été exposée au Sénat et enregistrée en janvier 2013 par un collectif de sénateur.En 2020, la dernière en date a été présentée à l’Assemblée nationale par les députés Laure de La Raudière (Agir ensemble), M'jid El Guerrab (Mouvement radical) et Aina Kuric (Agir ensemble).Le pour et le contreL’effacement des distinctions sociales qui se traduit par le prix et les marques des vêtements portés par les élèves constitue l’un des bienfaits principaux de l’uniforme, estiment ses nombreux adeptes dont François Fillon qui a avancé en 2017 l’idée d’"une tenue uniforme, qui peut être un t-shirt et un jean, de symboliser l'égalité".Il s’agit par ailleurs de mettre les élèves sur la même longueur d’onde, ont estimé les sénateurs dans leur proposition de loi 2012-2013:Au plus vif du débat après la précédente présidentielle, les Français y étaient majoritairement favorables (63%), selon un sondage Ifop pour Valeurs actuelles, réalisé en août 2017. Cela constitue une hausse de six points par rapport à 2015.D’après Le Monde, les 37% de parents y étant opposés en Seine-et-Marne ont mis en avant le prix de ce vêtement comme bafouant le principe de l’école gratuite pour tous. La perte de l’individualité et de la possibilité de s’exprimer via la façon de s’habiller figurent également parmi leurs arguments.Était-il obligatoire?Suite à la relance du débat sur le "retour de l’uniforme" enflammé par la polémique autour des tenues "décentes" et "républicaines" en 2020, en particulier autour du port du crop-top critiqué par Macron, Claude Lelièvre, professeure honoraire d'Histoire de l'éducation à l'université Paris V, a estimé que parler de "retour" n’était pas correct.Elle a pointé que le port pouvait être inscrit dans le règlement intérieur d’un établissement secondaire "sous forme d’uniformes ou de blouses-uniformes".Le texte de la proposition de loi de 2020 a également mis en valeur le fait qu'il n’avait jamais été imposé:L’uniforme chez les pays voisinsEn Europe, les tenues uniformes sont assez rares. En Allemagne de même qu’en Italie, elles ont été abandonnées après la Seconde Guerre mondiale pour leur association avec le fascisme. En Belgique et en Espagne, c’est le cas pour certains établissements scolaires privés.

Michelvsrin Cela permettrait d'aplanir quelques arrogances et jalousies entre gamins, l'idée n'est pour une fois pas si mauvaise... 0

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anastasia Patts https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Anastasia Patts https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_243:324:757:838_100x100_80_0_0_5dec63097b8b391bad4640a24b6ce691.jpg

école, uniformes, élèves, jean-michel blanquer, eric zemmour