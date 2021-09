https://fr.sputniknews.com/20210923/comment-le-football-francais-sensauvage-depuis-le-retour-du-public---videos-1051820162.html

Comment le football français s'ensauvage depuis le retour du public - vidéos

Comment le football français s'ensauvage depuis le retour du public - vidéos

Après une saison sans public dans les stades, les violences entre supporters se multiplient ces dernières semaines. Théâtre d'affrontements depuis le début de... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T15:04+0200

2021-09-23T15:04+0200

2021-09-23T15:05+0200

football

violences

émeutes

stade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1046036237_0:168:1920:1248_1920x0_80_0_0_af0f45d190003a07c0d23f00bf02907a.jpg

Incidents lors de la première journée de championnat, envahissement du terrain par les supporters fin août à l'Allianz Riviera, débordements lors du derby du Nord, 16 blessés à Montpellier, pelouses envahies à Angers et Metz… Les spectateurs attendaient pourtant depuis des mois leur retour dans les enceintes sportives.Bus attaqué à Montpellier16 personnes ont été blessées le 22 septembre au soir à Montpellier en marge du match de Ligue 1 opposant Montpellier à Bordeaux, indique la préfecture de l'Hérault dans un communiqué.Un bus de supporters bordelais a été pris à partie par de leurs homologues montpelliérains, conduisant à une rixe générale impliquant fumigènes et barres de fer. Des passagers descendus du bus ont été invectivés, ont rapporté la police et la préfecture.Le préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh, a condamné "très fermement ces actes d'une grande violence" et a assuré dans un communiqué "que toutes les mesures nécessaires seront prises pour durement sanctionner et interdire de stade ces hooligans".Incidents entre supporters après Angers-OMUn autre accrochage s'est produit le 22 septembre au stade Raymond-Kopa après le coup de sifflet final du match Angers-Marseille. Plusieurs dizaines de supporters marseillais sont sortis du parcage visiteur pour en venir aux mains avec ceux adverses. Les incidents ont duré quelques minutes, puis les stadiers sont parvenus à raccompagner chaque groupe dans sa tribune.Débordements à MetzÀ Metz, la brouille entre Kylian Mbappé et Alexandre Oukidja le 22 septembre a échauffé les esprits. Des supporters messins sont alors entrés sur la pelouse pour tenter de s’approcher de ceux du PSG. Le service de sécurité a été forcé d’intervenir pour prévenir tout débordement.Lille-LensDes heurts sont survenus le 18 septembre lors de la 6e journée de Ligue 1. À la mi-temps du match, des dizaines de supporters lensois ont envahi le terrain pour en découdre avec le parcage lillois.Les échauffourées, limitées par l’intervention des CRS, ont fait six blessés légers. Deux spectateurs ont été interpellés, dont un pour avoir lancé un siège sur les forces de l’ordre.La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a sanctionné le club de Lens d’un huis clos total de son stade à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction sur les "graves incidents" survenus entre supporters.Une bouteille lancée sur un joueurLa commission de discipline de la Ligue a déjà eu affaire cette saison à des dossiers similaires impliquant des supporters. Le 22 août, le derby méditerranéen entre Nice et Marseille a été interrompu à la 75e minute après des incidents entre joueurs, supporters et membres de l’encadrement des deux clubs.Des supporters héraultais ont jeté des bouteilles, dont l’une a touché Valentin Rongier en pleine tête, provoquant l'interruption temporaire du match.Lors du match Montpellier-Marseille (2-3), début août, interrompu quelques minutes en raison de projectiles lancés sur la pelouse, la commission a décidé de fermer, pour trois matchs, les deux tribunes incriminées.Entraîneurs sanctionnésLe comportement de certains entraîneurs est également dans le viseur de la commission de discipline de la Ligue. Ainsi, l'entraîneur du Nîmes olympique, Pascal Plancque, expulsé à Grenoble après avoir discuté avec le trio arbitral à l'issue du match, a écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis.Enfin, la rencontre de la 9e journée de Ligue 2 entre Caen et Dijon s’est terminée dans la confusion générale en raison de décisions arbitrales litigieuses de l’arbitre Gaël Angoula (ancien défenseur de Bastia, Angers et Nîmes), privant d’un match nul, voire d’une victoire, l’équipe de Stéphane Moulin, l’entraîneur normand, expulsé.

zamba walmper Témoignage sur la façon dont j'ai été guéri du virus de l'herpès J'ai reçu un diagnostic d'herpès génital depuis 2 ans et je cherche un remède. J'ai lu sur cette plateforme le témoignage d'une femme qui a été guérie du diabète avec le docteur Ahmed Usman Herbal Medicine après de nombreuses discussions et quelques questions qu'il a préparées en phytothérapie et m'a demandé mon adresse. 3 jours plus tard, j'ai reçu le médicament à base de plantes et avec sa prescription, y compris l'adresse e-mail officielle du médecin. J'ai contacté le médecin via son cription et j'ai bu des médicaments à base de plantes pendant 21 jours. Après avoir terminé la phytothérapie, j'ai fait un test et mon résultat IgG a été confirmé négatif et aucun virus n'a été trouvé dans mon sang. Contactez le docteur Ahmed et laissez-vous guérir. envoyez-lui un courriel à; drahmedusman5104@gmail.com ou envoyez-lui un SMS WhatsApp +14436204203. Il a des remèdes à base de plantes pour le diabète, l'hépatite, le cancer, la 0

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Tarassova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Irina Tarassova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:603:603_100x100_80_0_0_e10cfa69f68d6eb53f0f968502a4952f.jpg

football, violences, émeutes, stade