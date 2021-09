https://fr.sputniknews.com/20210923/covid-le-president-bresilien-en-isolement-apres-son-retour-de-new-york-1051815633.html

Covid: le président brésilien en isolement après son retour de New York

Covid: le président brésilien en isolement après son retour de New York

Si les résultats du test sont négatifs, Bolsonaro et les membres de la délégation sortiront de l'isolement et resteront accompagnés par un médecin jusqu'au 14e... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T10:21+0200

2021-09-23T10:21+0200

2021-09-23T10:21+0200

brésil

jair bolsonaro

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/20/1044072023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ed736c0fbf615b6ae8c977ab214fab.jpg

Le président brésilien Jair Bolsonaro et les membres de la délégation qui s'est rendue à New York pour prendre part à l’Assemblée Générale de l’ONU, resteront en isolement pour 5 jours, a annoncé, mercredi, la présidence.Les membres de la délégation, qui ont eu contact avec le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, testé positif au coronavirus, effectueront de nouveaux tests PCR le week-end prochain pour vérifier s'ils ont contracté le Covid-19.Le secrétaire spécial à la communication au palais du Planalto (palais présidentiel), André de Sousa Costa, cité par des médias locaux, a fait l’annonce après que l'Agence nationale de surveillance de la santé (Anvisa, régulateur) a recommandé que les personnes qui ont eu des contacts avec le ministre de la Santé Marcelo Queiroga à New York, restent isolées pendant 14 jours.Si les résultats du test sont négatifs, Bolsonaro et les membres de la délégation sortiront de l'isolement et resteront accompagnés par un médecin jusqu'au 14e jour depuis le dernier contact avec Queiroga.Le ministre de la Santé, testé positif avant le voyage de retour de New York, est resté aux États-Unis, isolé pendant 14 jours dans un hôtel.Le secrétaire à la communication a ajouté que Bolsonaro se trouve en isolement à la résidence officielle de la présidence et est "totalement asymptomatique et attentif aux directives" des médecins.Costa a expliqué que les mesures adoptées suivent le protocole de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé.Les membres de la délégation, qui sont également asymptomatiques, comptent "un peu plus de 50 personnes", mais toutes n'ont pas eu de contact avec Queiroga.

brésil

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

brésil, jair bolsonaro, covid-19