https://fr.sputniknews.com/20210923/erreur-de-communication-une-mairie-annonce-euthanasier-les-chats-errants-puis-retropedale-1051820809.html

"Erreur de communication": une mairie annonce euthanasier les chats errants puis rétropédale

"Erreur de communication": une mairie annonce euthanasier les chats errants puis rétropédale

Alors que plusieurs communes optent pour la stérilisation de la population féline afin de réguler leur prolifération, la mairie de Lagorce, en Ardèche, a... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T15:41+0200

2021-09-23T15:41+0200

2021-09-23T15:41+0200

france

france

chats

félins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1045273761_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_d6fb37f281918dc264f778a5a46bfd45.jpg

Une lettre distribuée dans la commune de Lagorce, en Ardèche, a suscité la préoccupation de ses habitants.Le texte, signé du maire Bruno Lavidalie, stipule que chacun est prié de signaler "les lieux des chats errants" et "leur propre animal" dans le cadre d’"une campagne de recensement de la population féline" et dans le but d’une euthanasie.C’est cette dernière phrase qui a provoqué l’incompréhension de certains, un internaute se disant même "anéanti" en lisant ces lignes."Un terme fort et pas adapté"La mairie a répondu à une utilisatrice sur Twitter. Ainsi, selon un mail du maire, il s’agissait d’une "erreur de communication".Dans le cadre des "lois en vigueur qui régisse cette situation", Lagorce a indiqué avoir engagé "cette procédure pour se diriger vers une campagne de stérilisation comme définie par la loi avec une signature de convention avec la fondation 30 millions d’amis et une clinique vétérinaire pour les stérilisations".M.Lavidalie a également mentionné qu’il faisait appel "aux associations qui pourraient recevoir ces animaux pour nous aider à résoudre ce problème".Contacté par Sputnik, ni la commune ni la fondation n’ont donné de commentaireSituation dans d’autres communesLes campagnes de stérilisation de la population féline se poursuivent actuellement dans de nombreuses zones, dont à Beaucaire, en Occitanie, ou encore à Laragne-Montéglin, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.Si ceux blessés gravement peuvent en effet être euthanasiés, certaines associations privées les prennent en charge, comme, "Nala chats libres du 78".

zamba walmper Témoignage sur la façon dont j'ai été guéri du virus de l'herpès J'ai reçu un diagnostic d'herpès génital depuis 2 ans et je cherche un remède. J'ai lu sur cette plateforme le témoignage d'une femme qui a été guérie du diabète avec le docteur Ahmed Usman Herbal Medicine après de nombreuses discussions et quelques questions qu'il a préparées en phytothérapie et m'a demandé mon adresse. 3 jours plus tard, j'ai reçu le médicament à base de plantes et avec sa prescription, y compris l'adresse e-mail officielle du médecin. J'ai contacté le médecin via son cription et j'ai bu des médicaments à base de plantes pendant 21 jours. Après avoir terminé la phytothérapie, j'ai fait un test et mon résultat IgG a été confirmé négatif et aucun virus n'a été trouvé dans mon sang. Contactez le docteur Ahmed et laissez-vous guérir. envoyez-lui un courriel à; drahmedusman5104@gmail.com ou envoyez-lui un SMS WhatsApp +14436204203. Il a des remèdes à base de plantes pour le diabète, l'hépatite, le cancer, la 0

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, chats, félins