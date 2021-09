https://fr.sputniknews.com/20210923/jo-dhiver-le-vaccin-anti-covid-obligatoire-pour-les-sportifs-americains-1051815809.html

JO d'hiver: le vaccin anti-Covid obligatoire pour les sportifs américains

2021-09-23T10:31+0200

Les sportifs américains sélectionnés pour les prochains Jeux olympiques d'hiver, qui se tiendront en février 2022 à Pékin, ne pourront y participer qu'en étant vaccinés contre la Covid-19.A partir du 1er novembre, tous les sportifs, employés, contractuels et autres personnes ayant accès aux installations doivent être vaccinés contre le coronavirus, selon des directives dévoilées mercredi par le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC)."La santé et le bien-être de notre communauté olympique et paralympique continuent d'être une priorité absolue. Cette mesure augmentera notre capacité à créer un environnement sûr et productif pour les sportifs et le personnel de Team USA, et nous permettra de rétablir une cohérence dans la planification et la préparation d'évènements et d'offrir un service optimal aux athlètes", a indiqué l'USOPC.Lors des Jeux olympiques d'été de Tokyo, l'USOPC n'avait pas exigé que ses membres soient vaccinés contre la Covid-19. Une centaine des 613 sportifs défendant les couleurs américaines se sont rendus au Japon sans être vaccinés.

