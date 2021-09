https://fr.sputniknews.com/20210923/la-fonte-des-glaces-bat-de-nouveaux-records-en-arctique-1051816702.html

La fonte des glaces bat de nouveaux records en Arctique

La fonte des glaces bat de nouveaux records en Arctique

La hausse des températures de la mer fait fondre la banquise arctique à un rythme sans précédent, provoquant des changements météorologiques, selon le rapport... 23.09.2021, Sputnik France

La fonte des glaces dans l'Arctique a atteint des niveaux record au cours des deux dernières années, alerte un rapport annuel sur l’état des océans, préparé par 120 scientifiques de plus de 30 institutions européennes et publié le 22 septembre dans le Journal of Operational Oceanography.Depuis 1979, les niveaux de glace enregistrés en Arctique par décennie ont baissé en moyenne de 13%. Le réchauffement de l'océan Arctique contribue à environ 4% du réchauffement global des océans.Une réduction de près de 90% de l'épaisseur moyenne de la glace de mer a été observée dans la mer de Barents (petite partie de l'Arctique), ce qui a entraîné une diminution des importations de glace de mer en provenance du bassin polaire.Dans la mer Méditerranée, il y a eu quatre inondations record consécutives à Venise en novembre 2019 lorsque le niveau de l'eau a atteint 1,89 mètre et la hauteur des vagues a été supérieure à la moyenne dans le sud de la Méditerranée.À l'échelle mondiale, les températures moyennes de la mer ont augmenté de 0,015 degré Celsius par an de 1993 à 2019, quand les niveaux d'oxygène dans la mer Noire ont chuté de -0,16 mol/m2/an de 1955 à 2019.La mise en garde de l'OnuLe secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a également sonné l’alarme le 17 septembre, avertissant que selon un rapport de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, "le monde est sur un chemin catastrophique vers +2,7°C de réchauffement".Cette prévision porte un coup aux objectifs fixés dans l'Accord de Paris sur le climat qui prévoit que d'ici 2030 la température moyenne sur Terre augmentera de 1,5 degré par rapport à la période préindustrielle si les pays prennent un certain nombre de mesures.Une mesure prise par l’EuropePour contrer ce problème, le Parlement européen et le Conseil ont adopté en juin 2021 la loi sur le climat, une mesure importante dans la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe.Cette loi prévoit l’engagement de l’UE à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et l’objectif intermédiaire consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990.

Michelvsrin Laissons l'Univers se charger de ce problème qu'il gère depuis 4 milliards d'années. L'être humain lorsqu'il ne se soumet point au mensonge est en comparaison un nain de jardin ...

