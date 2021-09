https://fr.sputniknews.com/20210923/laustralie-attendra-patiemment-de-retablir-les-liens-avec-la-france-1051814748.html

L'Australie attendra patiemment de rétablir les liens avec la France

Le Premier ministre australien Scott Morrison a dit avoir essayé d'organiser un entretien avec Emmanuel Macron pour l'instant sans succès, après l'abandon par... 23.09.2021, Sputnik France

Scott Morrison, qui s'exprimait mercredi depuis Washington, a dit qu'il s'armerait de patience pour rétablir les liens entre Canberra et Paris.La France a décidé vendredi dernier de rappeler ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour consultations.Le Président français et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus le 22 septembre par téléphone, et Paris a annoncé que son ambassadeur retournerait à Washington la semaine prochaine.Scott Morrison a dit qu'il comprenait la déception de la France et a noté que l'annulation du contrat, initialement évalué à 40 milliards de dollars et plus récemment à 60 milliards de dollars, signifiait que les désaccords entre Canberra et Paris étaient différents de ceux opposant la France aux États-Unis et qu'il faudrait plus de temps pour les résoudre.

