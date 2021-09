Les relations franco-russes sur 10 siècles racontées à Moscou à travers plus de 200 objets rares

https://fr.sputniknews.com/20210923/les-relations-franco-russes-sur-10-siecles-racontees-a-moscou-a-travers-plus-de-200-objets-rares-1051808663.html

"France et Russie. Dix siècles ensemble" est une exposition unique qui a actuellement lieu dans les musées du Kremlin de Moscou et porte sur les relations entre les deux pays à travers les siècles. Plusieurs institutions françaises ont envoyé des objets historiques à Moscou. Sputnik était présent à l’ouverture de l’exposition qui durera jusqu’au 9 janvier où il a pu consulter de rares documents et pièces qui ont contribué aux relations entre les deux pays. L’occasion aussi d’évoquer avec les organisateurs les difficultés qu’ils ont rencontrées lors de la préparation de cet événement et les liens "familiaux" entre les deux pays. L'exposition s’inscrit dans l'Année croisée de la coopération interrégionale entre les deux pays. Elle présente 240 pièces historiques, des documents d'archives inestimables et des œuvres d’art provenant de musées russes, français et anglais. Plusieurs institutions françaises ont envoyé des objets historiques à Moscou, dont la Bibliothèque nationale de France, les musées de Versailles, ou encore la bibliothèque de la ville de Reims. Parmi les musées russes qui ont envoyé des pièces pour cette exposition, figurent notamment la galerie Tretiakov, le musée des Beaux-Arts Pouchkine et l’Hermitage.Le début des relations franco-russesLa pièce la plus importante de l'exposition, qualifiée d’"inestimable" pour les deux pays, est une lettre de 1063 sur le mariage dynastique conclu entre la fille de Yaroslav le Sage, Anna Yaroslavna, et le roi de France Henri Ier. Cet événement est considéré comme le début des relations franco-russes.En outre, l’exposition inclut également un dessin qui représente une scène, une rencontre entre Pierre Ier le Grand et le roi français Louis XV qui est considéré comme le début des relations diplomatiques en 1717 entre la France et la Russie. Au XVIIe siècle, les contacts diplomatiques entre la Russie et la France ont été plus dynamiques avec les premiers ambassadeurs qui ont été envoyés en France. Les liens entre la Russie et la France se sont progressivement renforcés, mais ce n'est qu'après la visite de Pierre Ier à Paris que les deux grandes puissances ont établi des relations diplomatiques permanentes.Ce dessin datant du XVIIIe siècle a été offert à Joseph Staline par le général français Charles de Gaulle lors de sa visite à Moscou.La "quintessence des relations" entre la Russie et la FranceUne autre relique incontournable présentée dans cette exposition et considérée par les organisateurs comme la "quintessence des relations entre nos deux pays" est l'Évangéliaire de Reims prêté par la bibliothèque de la ville de Reims.La première partie de l'Évangéliaire est écrite en cyrillique au milieu du XIe siècle. Cette relique a été présentée à son époque à Pierre Ier le Grand et Nicolas II.Et puis nos dirigeants politiques contemporains ont également échangé des copies fac-similaires de cet Évangéliaire en signe de profond respect.Selon la curatrice de l'exposition, le livre a été perdu après la Révolution française et ce sont des historiens russes qui l’ont découvert, sauf que les bijoux le décorant étaient malheureusement déjà perdus. Les joailleries qui y étaient ont été arrachées et des traces peuvent être vues sur l’un de côtés de l'Évangéliaire, indique la curatrice de l’exposition.Les traités de TilsitUne autre étape historique importante, qui a marqué les relations franco-russes, réside dans la conclusion des traités de Tilsit entre Alexandre Ier et Napoléon. Le service de table qui a été offert à cette occasion par l’empereur Napoléon est également présent à l’exposition.Alors que la pandémie de Covid-19 a affecté un peu les travaux préparatoires devant l’exposition, elle n’a pas pu empêcher son déroulement et les musées du Kremlin de Moscou ont réussi à obtenir toutes les reliques et les objets qu’ils souhaitaient.L’exposition, qui durera jusqu’au 9 janvier 2022, inclut aussi un programme culturel riche, dont des lectures et des rencontres avec des experts sont planifiées tant pour les adultes que pour les enfants.

