https://fr.sputniknews.com/20210923/mali-choisir-ses-partenaires-securitaires-une-question-de-souverainete-nationale-1051823255.html

Mali: choisir ses partenaires sécuritaires, "une question de souveraineté nationale"

Mali: choisir ses partenaires sécuritaires, "une question de souveraineté nationale"

Bamako a récemment défendu la liberté de choisir ses partenaires sécuritaires suite à des résultats jugés insuffisants de l'action des forces internationales... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T16:49+0200

2021-09-23T16:49+0200

2021-09-23T16:51+0200

afrique

russie

terrorisme

mali

sahel

groupe wagner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1046122418_0:64:1201:739_1920x0_80_0_0_3a44479a369ef7665d9ca9c0992ff470.jpg

Le Mali, qui a récemment revendiqué son droit de nouer de nouveaux partenariats sécuritaires, est en train de "défendre une question de souveraineté nationale", a affirmé à Sputnik le professeur Issoufou Yahaya, enseignant d’Histoire et de sciences politiques à l’université Abdou Moumouni de Niamey, au Niger. La démarche de Bamako devrait même "inspirer le Niger et le Burkina Faso", qui sont tous touchés par le terrorisme dans la zone dite "des trois frontières".En tout état de cause, l'universitaire nigérien estime que la Russie peut s’avérer "un partenaire sûr" puisque "c’est un pays qui s’est consolidé sous un Président qui a une vision sécuritaire"."La Russie a montré son efficacité en matière de lutte contre le terrorisme. Elle a montré aujourd’hui qu’elle peut être un partenaire sûr, sur lequel on peut compter. Nombre de ces pays occidentaux n’ont aucun respect, aucune considération pour les pays africains, ce qui ne me semble pas être le cas de la Russie" selon Issoufou Yahaya.Solliciter l'aide du Kremlin pour lutter contre le terrorisme, l’ex-Président malien Ibrahim Boubacar Kéïta l’appelait aussi de ses vœux, il y a quelques années."Nous avons besoin que votre amitié se manifeste dans un domaine dont chacun sait que vous êtes champion, la lutte contre le terrorisme. Vous l’avez dit vous-même que vous êtes qualifié dans ce domaine monsieur le Président Poutine. Cette qualification, nous en avons besoin aujourd’hui" lançait-il le 23 octobre 2019, lors du sommet Russie-Afrique qui a réuni une quarante de chefs d'État africains à Sotchi.L'information faisant état de l'imminence de la conclusion d'un partenariat sécuritaire entre Bamako et la société Wagner avait été avancée par l'agence Reuters, le 13 septembre. Cela n'a pas été confirmé par les deux parties.Toutefois, dans une sortie médiatique du 17 septembre, le Premier ministre malien Choguël Maïga, a défendu la possibilité pour son pays de chercher d'"autres horizons", sachant que "des partenaires qui ont changé un peu leur politique, ont décidé de quitter [le Mali] pour se replier sur d'autres pays" et qu’il y a des zones "abandonnées qu'il faut occuper aujourd'hui pour ne pas laisser la place au vide". Choguël Maïga parle, sans la nommer, de l'opération Barkhane dont la fin, annoncée pour début 2022, s'accompagnera d'une réduction sensible du nombre d'éléments français.La démarche défendue est d'autant plus nécessaire, d’après lui, vu le bilan mitigé, voire insuffisant, des interventions des forces internationales au Mali depuis qu’elles y sont installées.Celles-ci avaient pour mission, rappelle-t-il, d’aider l’État malien "à détruire le terrorisme [sur son territoire], à y étendre son autorité et sa souveraineté, et appliquer les résolutions des Nations unies". Or, "aujourd’hui, le terrorisme s’est étendu, l’autorité et la souveraineté de l’État ne sont pas restaurés partout et les résolutions des Nations unies changent chaque année. Tout cela amène à voir vers d’autres horizons" déplore le Premier ministre.Pour rappel, l'Onu est présente au Mali à travers sa mission Minusma, et compose avec Barkhane, la mission de formation de l'Union européenne (EUTM) et le G5 Sahel ce qu'il est coutume d'appeler "les forces internationales" au Mali.Et de conclure: "On ne peut pas interdire" au Mali "d'acheter du matériel d'un pays avec lequel on a un accord parce qu'un autre ne veut pas", ni"envoyer des gens pour être formés dans un pays donné parce qu'un autre pays ne veut pas".Mais cette liberté de pouvoir choisir ses partenaires sécuritaires en matière de lutte contre le terrorisme suscite le mécontentement des partenaires européens, notamment français, qui redoutent la conclusion d'un partenariat avec le groupe Wagner.Mécontentement occidentalQuelques jours après la sortie du Premier ministre malien, le haut représentant pour la politique étrangère européenne Josep Borrell a en effet déclaré que "la possibilité (…) d'inviter le groupe Wagner à opérer dans le pays (…) affecterait sérieusement les relations entre l'UE et le Mali".Une déclaration qui survient le jour où la Ministre française des Armées Florence Parly entamait un séjour au Mali dans le cadre de la réorganisation du dispositif militaire français.Interrogée sur cette affaire, elle a déclaré qu'elle a eu "un échange franc, direct et complet" avec les autorités maliennes, auprès desquelles elle était venue "réitérer des messages". Sans doute ceux exprimés par Jean-Yves Le Drian qui avait averti, le 16 septembre sur Franceinfo, que Wagner au Mali serait "incompatible avec la présence internationale et européenne".La veille, c'était la ministre allemande de la Défense qui se fendait d'un tweet en affirmant que "si le gouvernement du Mali passe de tels accords avec la Russie, cela contredit tout ce que l'Allemagne, la France, l'Union européenne et l'Onu ont fait au Mali depuis huit ans".À noter que quand il avait été interrogé sur la possibilité d'une coopération entre Wagner et Bamako, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé à la presse, le 15 septembre, que Moscou ne négociait aucune présence militaire au Mali. "Il n'y a aucun représentant des forces armées russes là-bas et aucune négociation officielle n'est en cours".

https://fr.sputniknews.com/20210915/militaires-russes-deployes-au-mali-le-kremlin-dement-1046138401.html

https://fr.sputniknews.com/20210827/au-mali-le-calendrier-de-la-transition-sera-t-il-tenu-1046061383.html

https://fr.sputniknews.com/20210920/visite-au-mali-de-la-ministre-francaise-des-armees-1046156951.html

https://fr.sputniknews.com/20210911/organiser-les-elections-au-mali-en-fevrier-2022-cette-tache-na-rien-de-facile-1046122469.html

russie

mali

sahel

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alphonse Logo https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104337/66/1043376696_0:0:414:414_100x100_80_0_0_0aaa79243c9944e72f82b89ef864f213.jpg

Alphonse Logo https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104337/66/1043376696_0:0:414:414_100x100_80_0_0_0aaa79243c9944e72f82b89ef864f213.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alphonse Logo https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104337/66/1043376696_0:0:414:414_100x100_80_0_0_0aaa79243c9944e72f82b89ef864f213.jpg

russie, terrorisme, mali, sahel, groupe wagner