Pour Erdogan, la Turquie n’a pas "pris un bon départ" avec Biden

Recep Tayyip Erdogan estime que ses relations avec Joe Biden n’ont pas très bien démarré après l’arrivée du nouveau locataire à la Maison-Blanche.Il a également évoqué plus largement les relations entre Ankara et Washington.Toujours selon le Président turc, "la situation actuelle des deux pays de l'Otan n'augure rien de bon".Relations avec la RussieRecep Tayyip Erdogan a également commenté sa prochaine entrevue avec Vladimir Poutine en Russie.Recep Tayyip Erdogan a précisé qu’il serait notamment question de la situation en Syrie, en particulier à Idlib, mais aussi des relations russo-turques et de leur développement.Il a également souligné une nouvelle fois la détermination de la Turquie en ce qui concerne la livraison des systèmes antimissiles russes S-400 et la décision de Washington de refuser à Ankara ses chasseurs sous le prétexte d’achat du système russe.Entretemps, malgré des sanctions imposées dès décembre 2020 par les États-Unis, le Président turc a déclaré fin août qu’il était certain de l’achat à la Russie d’un deuxième lot de systèmes de missiles sol-air S-400.

