Reprise des vols de South African Airways après un arrêt de plus d'un an

Un avion de la South African Airways (SAA) a décollé, jeudi matin, pour la première fois depuis que la compagnie aérienne a été immobilisée il y a plus d'un... 23.09.2021, Sputnik France

"C'est un moment de fierté pour SAA qui se lance et redémarre aujourd'hui avec un premier vol à destination de la ville sud-africaine du Cap", a déclaré le directeur financier par intérim de la compagnie publique, Fikile Mhlontlo.Notant que les liaisons régionales vers Kinshasa, Accra, Harare, Maputo et Lusaka devraient débuter la semaine prochaine, le responsable a précisé que la flotte de la compagnie ne représente plus que six appareils, contre 46 précédemment.Le transporteur aérien national a traversé un processus de sauvetage d'entreprise qui a entraîné le licenciement de milliers de membres du personnel. À ce stade, seulement 88 pilotes sont actuellement employés par la SAA contre 600 avant la pandémie de Covid-19.Le gouvernement sud-africain avait donné, en juin dernier, son accord pour vendre 51% de la SAA à un groupe d'investisseurs, le consortium privé Takatso. Ce dernier a déclaré mardi que son objectif principal était la conclusion de l'accord sur le prix des actions avec le ministère des Entreprises publiques."Notre objectif est maintenant de conclure l'accord d'achat d'actions. Il s'agit d'une transaction importante et complexe et nous prévoyons que cela prendra un certain temps, mais les deux parties sont fermement engagées à garantir la finalisation de l'accord", a déclaré le PDG de Takatso, Gidon Novick.

