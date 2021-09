https://fr.sputniknews.com/20210923/spoutnik-v-empechee-de-circuler-librement-la-delegation-russe-renonce-a-se-rendre-a-strasbourg-1051833432.html

Spoutnik V: empêchée de circuler librement, la délégation russe renonce à se rendre à Strasbourg

Spoutnik V: empêchée de circuler librement, la délégation russe renonce à se rendre à Strasbourg

Vaccinés au Spoutnik V qui n’est pas reconnu par l’UE, les délégués russes participeront à distance à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE)... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T22:55+0200

2021-09-23T22:55+0200

2021-09-23T22:55+0200

international

europe

russie

assemblée parlementaire du conseil de l'europe (apce)

vaccin

covid-19

spoutnik v

politique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104153/55/1041535585_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_a0e6823d780b3c7e610627702c8fb1e1.jpg

Prévenue que ses délégués de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) ne pourront pas circuler librement à Strasbourg, car le vaccin Spoutnik V avec lequel ils sont immunisés n’est pas reconnu en Europe, la délégation russe a décidé de participer à la session à distance, a fait savoir le média russe RBC en se référant au chef de la délégation Piotr Tolstoï.En même temps, la délégation turque, qui vient également de la "zone rouge" et qui est vaccinée avec Pfizer, ne rencontre aucune restriction, de même pour la délégation ukrainienne, a souligné l’homme politique.Il s'est également dit perplexe par le fait que l'OMS a tardé à enregistrer le vaccin russe, ajoutant que Moscou a fourni toute la documentation nécessaire et que les représentants de l'organisation ont visité le site de production.Le président de la commission de la Douma pour les affaires internationales, Leonide Sloutskiï, a lui aussi évoqué la discrimination et des violations de l'accord sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, en réagissant à cette décision de limiter les déplacements de la délégation russe à Strasbourg.La session d'automne de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe débutera le 27 septembre à Strasbourg.Le vaccin russe Spoutnik VLe Spoutnik V a été approuvé dans 70 pays avec une population totale de quatre milliards d'habitants. L'efficacité du vaccin a été de 97,6% selon l'analyse des données de 3,8 millions de Russes vaccinés, soit plus que les données publiées précédemment par la revue médicale The Lancet (91,6%), selon les informations partagées par l’institut Gamaleïa.La France classe la Russie dans la "zone rouge" en ce qui concerne la situation épidémiologique due au Covid-19. Sans un motif impérial, seules des personnes doublement vaccinées par une des préparations approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) sont autorisées à entrer dans le pays. Aucun vaccin russe n'a été approuvé par cet organe pour le moment.La France était parmi les premiers pays avec qui la partie russe avait entamé des négociations sur le sujet du vaccin. Fin novembre 2020, une délégation d’experts français s’était rendue en Russie pour des pourparlers avec le Fonds russe d’investissements directs (RFPI).L’EMA a entamé l’examen du Spoutnik V le 4 mars en vue d’une éventuelle autorisation dans l’UE.Pour rappel, le 2 août, la Commission européenne a décidé de reconnaître les certificats de vaccination délivrés à Saint-Marin, où le vaccin russe est utilisé.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:959_100x100_80_0_0_8ea0e8e3c0a1df235ddfdd98a90560de.jpg

europe, russie, assemblée parlementaire du conseil de l'europe (apce), vaccin, covid-19, spoutnik v , politique