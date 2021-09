https://fr.sputniknews.com/20210923/taubira-refuse-de-lancer-un-appel-a-la-vaccination-en-guyane-faute-delements-1051821098.html

Taubira refuse de lancer un appel à la vaccination en Guyane, faute "d’éléments"

Taubira refuse de lancer un appel à la vaccination en Guyane, faute "d’éléments"

Alors que la situation épidémiologique se dégrade fortement en Guyane, notamment face au faible taux de vaccination, Christiane Taubira n’a pas voulu appeler... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T15:51+0200

2021-09-23T15:51+0200

2021-09-23T15:51+0200

france

guyane française

christiane taubira

campagne de vaccination contre le covid-19 en france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/1045963212_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f61ec1a079b5aed104fe5a744c284e.jpg

Invitée ce jeudi 23 septembre sur RTL, Christiane Taubira a refusé d'inciter les Guyanais à se faire vacciner contre le Covid-19.Estimant tenir un "propos responsable", elle appelle à "prendre au sérieux la question de la santé" avant de "culpabiliser les Guyanais", reconnaissant que "la question du poids de la légitimité de la crédibilité de la parole publique est une vraie question".L'ancienne garde des Sceaux a déclaré ne pas vouloir "décrédibiliser" sa "parole forte" en Guyane.Situation en GuyaneLa Guyane fait actuellement face à une nouvelle vague de Covid-19. Parmi les autres départements, ce territoire d’outre-mer est le seul à afficher un taux d’incidence supérieur à 400. Le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants sur la semaine passée a atteint les 496 au 22 septembre, selon le site CovidTracker.D’après le dernier rapport épidémiologique, la forte dégradation de la situation est observée sur le littoral ouest.Bien que le taux d’incidence, d’environ 500, ait été largement dépassé par les territoires voisins de Guadeloupe et de Martinique cet été lors de la reprise de l’épidémie, les chiffres en Guyane n’ont jamais vraiment chuté depuis plusieurs mois.Du côté des hôpitaux, 41 nouvelles admissions ont été enregistrées le 14 septembre, soit un niveau comparable à celui de la première vague de l’épidémie, en 2020, avec 42 nouveaux patients admis le 28 juillet, lors du pic. Le 22 septembre, ce chiffre montrait une baisse, avec 17 nouvelles admissions.Pourtant, le Pr Félix Djossou, responsable de l’Unité des maladies infectieuses (Umit) à l’hôpital de Cayenne (CHC), a sonné l’alarme ce 23 septembre lors d’une conférence de presse organisée pour faire un point sur la situation "très préoccupante" des hôpitaux de Guyane, rapporte le site d'actualité Outremer360.Le mauvais élève de la vaccinationL’ampleur de cette vague hospitalière aurait pu être réduite grâce à la vaccination, mais son taux y était toujours faible au 15 septembre, avec seulement 30,2% des plus de 12 ans vaccinés, soit quasiment plus de deux fois moins qu’au niveau de toute la France, et légèrement derrière la Guadeloupe (34,3%) et la Martinique (32,6%), selon Santé publique France.Les communes classées rouges sont soumises à des mesures de confinement strictes: déplacements limités et justifiés avec attestation, restaurants, bars et cafés fermés, rassemblements limités à dix personnes, etc. Mais "les mesures de freinage peuvent être de moins en moins efficaces" face à la lassitude de la population et "le territoire est immense, donc elles sont difficiles à contrôler", poursuit Clara de Bort.Elle confie cependant avoir "repris espoir en voyant que des évacuations sanitaires avec l’outre-mer et Tahiti sont possibles", sans exclure le transfert prochain de patients vers la métropole en cas de dégradation de la situation.

Michelvsrin La France et ses DOM-TOM se situe aux alentours de 6 cas/100 000 habitants. Une grippe épidémique est de l'ordre de 200 cas pour 100 000 habitants ! 1

ATCHOUM7 on parie par contre qu'elle est d'accord pour que les "français" de la métropole se fassent vacciner, n'est ce pas ? 1

4

guyane française

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

guyane française, christiane taubira, campagne de vaccination contre le covid-19 en france