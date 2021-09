https://fr.sputniknews.com/20210923/un-nourrisson-vaccine-par-erreur-en-turquie-1051828209.html

Un nourrisson vacciné par erreur en Turquie?

Un nourrisson vacciné par erreur en Turquie?

Alors que l’OMS n’a pas encore validé les vaccins contre le Covid pour les moins de 12 ans, une enquête a été ouverte en Turquie pour des soupçons... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T19:07+0200

2021-09-23T19:07+0200

2021-09-23T19:41+0200

covid-19

turquie

vaccination

covid-19

moderna

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1044645217_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_558ac1ebb48b78d2c4f60f49f51bc0ce.jpg

Le ministère turc de la Santé a ouvert une enquête sur la vaccination d’au moins un bébé de moins d’un an en Turquie. Une démarche qui fait suite aux déclarations d’un médecin ayant suivi le patient. Intervenant mercredi 22 septembre sur la chaîne de télévision turque NTV, le docteur Zafer Kurugol, professeur à la Faculté de médecine de l’université de l'Égée à Izmir, a d’abord évoqué deux bébés respectivement âgés d’un mois et de six mois qui ont reçu le vaccin.Il a précisé qu’ils leur avaient été administrés au lieu de ceux contre la rougeole ou l'hépatite B, tout en assurant qu'aucun effet secondaire n’a été observé, les vaccinés ayant développé un bon nombre d’anticorps.En outre, le professeur a promis de publier les résultats de surveillance "dans une célèbre revue médicale".Le lendemain, face à la vague de critiques qui s’est abattue après cette déclaration, le professeur est revenu sur ses propos dans une interview à la même chaîne, affirmant qu’il s'est mal exprimé et qu’il s’agit en fait d’un seul bébé, de six mois, qui a reçu début juillet un vaccin anti-Covid au lieu de celui contre l'hépatite B.Il a également présenté ses excuses à "toutes les personnes ayant mal compris s'il y a eu un malentendu dû à la fatigue de la journée qui s’est manifestée dans la soirée lors de la longue interview".Les vaccins pour les moins de 12 ans toujours testésL’OMS n’a pas encore délivré d’autorisation aux vaccins contre le Covid-19 pour les moins de 12 ans. Les laboratoires mènent actuellement des essais cliniques. Pfizer prévoit de terminer les siens auprès des 5-11 ans en octobre, alors que ceux impliquant des 6 mois-4 ans devraient être publiés début 2022. Moderna devrait présenter ses résultats un peu plus tard.Le 20 septembre, Pfizer et BioNTech ont présenté sur leurs sites respectifs les éléments d'une étude de phase 2 sur des enfants de 5 à 11 ans.Selon leurs conclusions, une dose trois fois moindre que celle destinée aux plus de 12 ans, à deux reprises et à trois semaines d'intervalle, montre une réponse en anticorps comparable. Les laboratoires évoquent une "forte réponse" et des effets secondaires similaires à ceux observés chez les 16-25 ans.

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

turquie, vaccination, covid-19, moderna, pfizer