https://fr.sputniknews.com/20210923/zemmour-seduit-sur-limmigration-macron-sur-leconomie-selon-un-sondage-1051813829.html

Zemmour séduit sur l’immigration, Macron sur l’économie, selon un sondage

Zemmour séduit sur l’immigration, Macron sur l’économie, selon un sondage

Les Français sont majoritairement intéressés par la prochaine présidentielle, selon un récent sondage. Si aucune personnalité n’émerge réellement, chaque... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T07:47+0200

2021-09-23T07:47+0200

2021-09-23T07:47+0200

france

sondage

écologie

marine le pen

économie

immigration

sécurité

élection présidentielle

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1046129524_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2f67e87479834d45ba0d0d8c1ea55490.jpg

À sept mois de la présidentielle, les sondages se succèdent pour tenter de deviner ce que les Français ont en tête. Délaissant les traditionnelles intentions de vote, un récent sondage Elabe pour BFM TV s’est intéressé aux principaux enjeux de 2022 pour les électeurs.À en croire cette enquête, c’est le pouvoir d’achat qui arrivera en tête des préoccupations à l’heure d’aller voter. 41% des Français en font leur sujet de prédilection, devant la sécurité (31%), la santé (29%) et l’immigration (27%).Mais l’affaire se complique pour savoir quel candidat portera le mieux ces sujets en 2022. En effet, aucun des compétiteurs n’est considéré comme crédible sur l’ensemble de ces enjeux. Chacun semble séduire sur un segment bien spécifique.Sans surprise, Marine Le Pen fait la course en tête sur les sujets sécuritaires et sur l’immigration, même si elle est talonnée par Éric Zemmour dans ce dernier domaine. A contrario, seuls 20% des Français semblent lui faire confiance en matière d’économie. Un domaine où Emmanuel Macron tire son épingle du jeu, avec une cote de confiance de 36%. Mais le Président sortant pourrait souffrir sur la question migratoire, où il est désavoué par 70% des sondés.La crise afghane avait notamment mis en délicatesse Emmanuel Macron, mi-août. Le chef de l’État avait d’abord tenté d’adopter une position ferme, en déclarant qu’il fallait "protéger" la France des flux migratoires irréguliers, avant de rétropédaler.Le Président sortant pourra peut-être se refaire une santé sur les enjeux écologiques, où il est le deuxième candidat le plus crédible (30% d’opinions favorables) derrière Yannick Jadot (31%). La controversée Sandrine Rousseau, toujours en lice dans la primaire EELV, arrive plus loin, seuls 26% des Français lui faisant confiance en matière d’écologie.Envie de changements radicauxAlors que l’abstention joue désormais les premiers rôles dans toutes les élections françaises, l’échéance de 2022 semble néanmoins intriguer les Français. Ils sont ainsi 68% à se dire intéressés par la campagne présidentielle.Mais si la politique les captive encore, les Français sont divisés sur les méthodes à employer pour faire évoluer leur pays. La moitié d’entre eux penchent pour un changement progressif des lois et de la société (52%) alors que l’autre moitié aspire à des bouleversements plus radicaux (47%).Le paysage politique a commencé à se décanter ces dernières semaines, en vue de 2022. Chez ELLV, Yanick Jadot et Sandrine Rousseau se disputeront le ticket gagnant au second tour de la primaire. À droite, plusieurs candidats se sont déclarés comme Michel Barnier, Éric Ciotti ou Xavier Bertrand, même si ce dernier a expliqué qu’il ne participerait pas à une éventuelle primaire.Marine Le Pen a pour sa part lâché les rênes de son parti à Jordan Bardella pour mieux se consacrer à sa campagne. Elle pourrait voir Éric Zemmour venir marcher sur ses plates-bandes, si celui-ci se porte officiellement candidat.

https://fr.sputniknews.com/20210910/macron-a-demande-a-zemmour-de-lui-livrer-son-plan-sur-limmigration-assure-le-polemiste-dans-son-1046117269.html

CiaoBella Les sondages n'ont aucune fiabilité, quant on se rappel les résultats prévus par les sondages depuis 40 ans, rares sont ceux qui étaient pertinents. En fin de compte une demande de sondage est accompagné du résultat à publier pour celui que l'on souhaite arriver en tête. 0

Michelsvrin En dépit des sondages qui sont souvent des manoeuvres manipulatoires, l'immigration est le sujet idéal pour tout candidat souhaitant séduire l'électorat français ... 0

3

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

sondage, écologie, marine le pen, économie, immigration, sécurité, élection présidentielle, eric zemmour