https://fr.sputniknews.com/20210923/zemmour-serait-en-train-de-creer-un-vent-de-panique-chez-lrem-1051820630.html

Zemmour serait en train de créer un vent de panique chez LREM

Zemmour serait en train de créer un vent de panique chez LREM

Une candidature d’Éric Zemmour à la présidentielle pourrait rebattre les cartes. Un scénario redouté par la majorité, qui compte sur la présence de Marine Le... 23.09.2021, Sputnik France

2021-09-23T15:40+0200

2021-09-23T15:40+0200

2021-09-23T15:40+0200

france

emmanuel macron

la république en marche! (lrem)

présidentielle française 2022

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104384/17/1043841776_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_00d841768466546e56f1b6dbab5139f5.jpg

Annoncé en hausse dans les sondages depuis plusieurs semaines, Éric Zemmour, qui ne s’est pas encore déclaré officiellement candidat, pourrait faire office d’épouvantail à la prochaine présidentielle. La montée en puissance du polémiste inquiète notamment du côté de LREM, rapporte Libération.Crédité de 8 à 11% d’intentions de vote selon les enquêtes, l’ex-éditorialiste de CNews marche en effet sur les plates-bandes de Marine Le Pen, laquelle semble faire office de rivale idéale pour Macron au second tour.Pire encore: la candidature du polémiste pourrait mettre en péril la présence d’Emmanuel Macron au second tour, pour peu qu’un autre candidat séduise l’électorat centriste, cher à la majorité. Le Président sortant se retrouverait alors pris en sandwich, entre un Zemmour très droitier et, par exemple, un Yannick Jadot au discours recentré.En avril dernier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait pourtant déclaré rêver d’un second tour de la présidentielle "sans Marine Le Pen". À en croire les confidences de la majorité, un second tour sans Emmanuel Macron n’est plus à exclure non plus.Imposer ses thèmes de campagneMais au-delà des calculs politiciens, Éric Zemmour pourrait aussi être en mesure d’imposer ses thèmes de prédilection dans le débat politique, jusqu’à l’échéance électorale.Mi-septembre, le polémiste avait déclaré sur RTL que celui qui "impose sa question" serait en mesure de l’emporter en 2022. Il avait ajouté que l’immigration serait selon lui l’enjeu central de la présidentielle. Un récent sondage Elabe lui donne d’ailleurs raison, listant l’immigration comme l’un des sujets majeurs de préoccupation des Français pour 2022, derrière le pouvoir d’achat et la sécurité.L’écho que rencontrent aujourd’hui ces enjeux sécuritaires et migratoires dans l’opinion fait d’ailleurs dire à certains que l’électorat français se "droitise".S’il tarde toujours à abattre ses cartes, Éric Zemmour semble décider à se lancer dans la course à la présidentielle. Le polémiste a envoyé des courriers à plusieurs élus pour tenter de rassembler les parrainages nécessaires à son entrée en lice.À l’occasion de la sortie de son livre La France n’a pas dit son dernier mot, l’essayiste a enchaîné les conférences, que certains ont qualifiées de meetings politiques déguisés. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a par ailleurs décidé de décompter son temps de parole, ce qui a précipité son départ de CNews.Le polémiste doit débattre ce 23 septembre sur BFM TV avec Jean-Luc Mélenchon, dans un face-à-face très attendu. Un récent sondage Harris Interactive donne les deux hommes au coude-à-coude en 2022, avec 11% d’intentions de vote au premier tour de la présidentielle.

full-up la majorité des français espèrent que Macron et sa bande d'incapables dégageront en 2022 et pour la plupart se retrouveront face à la justice ! 0

zamba walmper Témoignage sur la façon dont j'ai été guéri du virus de l'herpès J'ai reçu un diagnostic d'herpès génital depuis 2 ans et je cherche un remède. J'ai lu sur cette plateforme le témoignage d'une femme qui a été guérie du diabète avec le docteur Ahmed Usman Herbal Medicine après de nombreuses discussions et quelques questions qu'il a préparées en phytothérapie et m'a demandé mon adresse. 3 jours plus tard, j'ai reçu le médicament à base de plantes et avec sa prescription, y compris l'adresse e-mail officielle du médecin. J'ai contacté le médecin via son cription et j'ai bu des médicaments à base de plantes pendant 21 jours. Après avoir terminé la phytothérapie, j'ai fait un test et mon résultat IgG a été confirmé négatif et aucun virus n'a été trouvé dans mon sang. Contactez le docteur Ahmed et laissez-vous guérir. envoyez-lui un courriel à; drahmedusman5104@gmail.com ou envoyez-lui un SMS WhatsApp +14436204203. Il a des remèdes à base de plantes pour le diabète, l'hépatite, le cancer, la 0

2

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

emmanuel macron, la république en marche! (lrem), présidentielle française 2022, eric zemmour