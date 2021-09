https://fr.sputniknews.com/20210924/accord-sur-la-construction-de-petits-reacteurs-nucleaires-smr-entre-kghm-et-nuscale-1051834659.html

Accord sur la construction de petits réacteurs nucléaires SMR entre KGHM et NuScale

Accord sur la construction de petits réacteurs nucléaires SMR entre KGHM et NuScale

Le géant du cuivre polonais KGHM et l'américain NuScale Power ont signé un mémorandum d'accord sur le développement et la construction, d'ici 2030, d'au moins... 24.09.2021, Sputnik France

2021-09-24T08:16+0200

2021-09-24T08:16+0200

2021-09-24T09:01+0200

économie

pologne

nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1051834632_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_ef6f01652d135a6532478a52af394869.jpg

"Nous prévoyons que la première de nos centrales nucléaires entrera en service dès 2029", a déclaré Marcin Chludzinski, président du conseil d'administration de KGHM dans le communiqué. Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.Figurant parmi les plus grand groupes mondiaux du cuivre et de l'argent, KGHM est le deuxième consommateur d'énergie électrique en Pologne et les réacteurs seront destinés à couvrir ses propres besoins. Le groupe espère couvrir d'ici 2030 la moitié de sa consommation en électricité par des sources renouvelables.L'accord, auquel participe également le polonais PBE Molecule, porte sur la construction de quatre réacteurs SMR d'une puissance de 77 MWe chacun, le premier devant être mis en route en 2029. Une extension du contrat jusqu'à 12 réacteurs SMR d'une puissance totale de 1GW est également envisagée. Selon l'accord, KGHM participera aussi au développement de la technologie SMR.Cette technologie permet de "réaffecter les centrales électriques au charbon à la retraite" et de conserver "la main-d'oeuvre qualifiée des centrales électriques déjà en place dans ces localités polonaises", a indiqué John Hopkins, président et PGD de NuScale Power dans le communiqué publié par sa société.Plusieurs grands groupes polonais se sont dits intéressés au cours des derniers mois soit par la construction soit par l'exploitation de réacteurs SMR.Pour accélérer sa transformation énergétique, la Pologne, qui produit 70% de son énergie électrique à base de charbon prévoit également de construire d'ici 2033 de grandes centrales nucléaires d'une puissance jusqu'à 9 gigawatts. Le gouvernement devrait choisir un partenaire étranger en 2022.Les réacteurs modulaires SMR sont moins chers et plus rapides à construire que la grands réacteurs traditionnels.Ils peuvent être fabriqués en série en usine puis transportés sur le lieu de leur exploitation, ce qui permet de diminuer fortement les coûts. Autre atout: ils peuvent être déployés dans des régions isolées ou qui disposent de peu d'infrastructures.

CiaoBella La Pologne, quelle pays magnifique qui ne sait que commander US. L'Europe unis a dépensé beaucoup d'argent pour les pays de l'Est à fin qu'il se développent entre autre la Pologne que nous avons tenté de fendre il fut un autre temps. A présent il semble qu'elle ne se souviens plus qu'elle fait parti de l'espace Européen. 0

1

pologne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

pologne, nucléaire