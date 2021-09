https://fr.sputniknews.com/20210924/algerie-maroc-un-conflit-de-basse-intensite-est-tout-a-fait-probable-dans-les-prochains-mois-1051847183.html

Algérie-Maroc: "un conflit de basse intensité est tout à fait probable dans les prochains mois"

Dans un entretien à Sputnik, Soulaimane Cheikh Hamdi, expert en sécurité internationale, tente de lire la nouvelle escalade entre l’Algérie et le Maroc, à... 24.09.2021, Sputnik France

Mercredi 22 septembre, lors d’une réunion du Haut conseil de sécurité (HCS) présidée par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a annoncé "la fermeture immédiate" de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains ainsi qu’aux aéronefs immatriculés au royaume chérifien, indique un communiqué de la présidence de la République. Cette décision intervient près d’un mois après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, décidée également par Alger, "au regard de la poursuite des provocations et pratiques hostiles du côté marocain", ajoute la note sans préciser la nature des griefs reprochés à Rabat.Le HCS, auquel prennent part notamment les ministres de souveraineté et les chefs des services de sécurité et de l’Armée nationale populaire (ANP), dont le chef de l’état-major de l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chengriha, s’est également penché sur l’examen "des développements aux frontières avec le royaume du Maroc", précise la même source.Que signifie cette nouvelle escalade entre les deux pays? Y a-t-il un risque de conflit militaire entre les deux voisins? Dans quel contexte régional et international intervient cette nouvelle décision algérienne?Quels sont les enjeux et les probables répercussions sur les deux États et les régions maghrébine et sahélo-saharienne?"Un conflit de basse intensité"?"Alors que les relations internationales connaissent un profond bouleversement dont nous constatons que les balbutiements, les relations algéro-marocaines restent prisonnières des mêmes causes, logiques et moyens des années 1970, quand le monde était au summum de la guerre froide entre les deux blocs de l’est et de l’ouest", affirme le docteur Cheikh Hamdi, estimant qu’"une guerre totale entre les deux frères ennemis n’est pas possible pour plusieurs raisons, liées aux relations avec l’Union européenne. Cependant, un conflit de basse intensité pouvant être circonscrit rapidement [à l’image d’Amgala I et II en 1976, ndlr] est tout à fait probable dans les prochains mois, si la dynamique de l’escalade n’est pas inversée".Et d’ajouter que "ce qui a changé la donne géostratégique au Maghreb, au Sahel et en Afrique, c’est la politique extérieure des États-Unis menée sous l’administration de Donald Trump et que son successeur est visiblement est en train de reconduire avec quelques aménagements mineurs. Ceci a culminé, concernant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, par la conclusion et la signature des accords d’Abraham par certains pays arabes: les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, avec Israël".Pourquoi "l’Algérie et le Maroc se trompent de calcul"?Dans ce contexte, l’expert estime que "l’Algérie et le Maroc se trompent gravement de calcul, au regard des changements profonds dans la politique civile et militaire extérieure des États-Unis".Et d’expliquer que "les Américains, qui ont entraîné leurs alliés, notamment au sein de l’Otan, dans les conflits en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie, ont quitté Kaboul, après 20 ans de guerre, que les talibans* avaient repris avec une facilité déconcertante. Les États-Unis n’ont pas pris en compte les intérêts et l’engagement des alliés qui les ont accompagnés dans cette guerre, à l’instar de la France et du Royaume-Uni. Après l’Afghanistan, l’armée américaine est également en train de se retirer du Moyen-Orient, en particulier des monarchies du Golfe, où ils ont d’importantes bases militaires notamment au Qatar et en Arabie saoudite, qui a grandement financé les guerres américaines en Irak et en Afghanistan. Ils ont même commencé à retirer les systèmes de missiles anti-aériens Patriot, découvrant ainsi gravement le territoire et les sites stratégiques saoudiens aux missiles des Houthis. La même peur prend au ventre les responsables émiratis, quant au retrait des forces armées américaines".En prenant en compte tous ces nouveaux facteurs, il est "clair que la France, l’Allemagne, l’Union européenne et l’Otan ont été déclassées, d’un point de vue stratégique, par les États-Unis au rang de petites puissances régionales secondaires, sans grande importance dans sa nouvelle politique extérieure, et ce malgré la dimension indopacifique de la France, qui a plusieurs territoires dans cette région. Il s’agit de la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. Ceci, en plus du fait que la France dispose d’au moins six sous-marins d’attaque nucléaire effectifs, de deux porte-avions, dont un est en construction, et d’une importante puissance de frappe nucléaire balistique".Quid de l’impact au Maghreb, au Sahel et en Afrique?Enfin, le spécialiste affirme que "l’Afghanistan pourrait devenir une base de départ du terrorisme vers les Républiques de l’Asie centrale, ce qui mettra en difficulté la Chine, la Russie, le Pakistan et l’Iran, ce qui a précipité l’arrivée de ces deux derniers comme membres à part entière dans l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Par ailleurs, les États-Unis, qui ne peuvent plus se gargariser de discours sur la dénucléarisation militaire, ont relancé les négociations avec l’Iran sur son programme nucléaire, chose qu’Israël n’a pas vue d’un mauvais œil. La vague terroriste venant d’Afghanistan atteindra vraisemblablement le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et le Sahel, et même probablement l’Europe".Selon lui, "ce tour d’horizon est très important. En effet, parce que les pays ayant normalisé avec Israël avaient pour objectifs stratégiques d’avoir des retombées positives de la part des États-Unis, ce même pays qui a lâché tous ses alliés partout, pour mener sa politique contre la Chine et la Russie, les deux autres puissances présentes de plus en plus en Afrique, avec la Turquie, un pays membre de l’Otan". *Organisation terroriste interdite en Russie

