Coopération post sous-marins? Macron attend des propositions de Londres

Après avoir eu une conversation avec Boris Johnson, Emmanuel Macron a annoncé attendre des propositions britanniques à la suite de la rupture de l’accord sur... 24.09.2021, Sputnik France

Emmanuel Macron s’est entretenu vendredi matin avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, à la demande de celui-ci, neuf jours après l'annulation par Canberra d'un contrat de sous-marins avec la France au profit d'une alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni, a déclaré l'Élysée.Boris Johnson a exprimé son intention de rétablir une coopération entre la France et le Royaume-Uni conforme aux valeurs et intérêts des deux pays, notamment sur le climat, les enjeux stratégiques dans la région indopacifique ou la lutte contre le terrorisme.En effet, les dirigeants se sont accordés de "continuer à travailler en étroite collaboration", a indiqué Downing Street.Le Président français lui a répondu qu'il attendait ses propositions, selon la présidence française.Plus tôt dans la semaine, Paris a décidé d’annuler une rencontre prévue cette semaine entre la ministre des Armées Florence Parly et le secrétaire d’État à la Défense britannique Ben Wallace, d’après Reuters.

