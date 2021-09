https://fr.sputniknews.com/20210924/des-allies-de-trump-cites-a-comparaitre-dans-lenquete-sur-lassaut-du-capitole-1051836036.html

Des alliés de Trump cités à comparaître dans l'enquête sur l'assaut du Capitole

La commission spéciale de Chambre américaine des représentants, qui enquête sur l'assaut du Capitole, le 6 janvier dernier, par des centaines de partisans de... 24.09.2021, Sputnik France

Mark Meadows, l'ancien secrétaire général de la Maison blanche, et Steve Bannon, l'un des stratèges de la campagne électorale de Donald Trump en 2016 et ancien conseiller de la Maison blanche, font partie des personnes visées par ces citations à comparaître.L'ancien chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Dan Scavino, et l'ancien membre du ministère de la Défense, Kash Patel, ont également été cités à comparaître et ont reçu l'ordre de produire des documents et de se présenter aux dépositions, a déclaré le président du comité, Bennie Thompson, dans un communiqué.Un représentant de Mark Meadows a déclaré qu'il refusait de commenter. Steve Bannon et Dan Scavino n'ont pas pu être joints pour un commentaire.Kash Patel s'est dit "déçu, mais pas surpris" que le comité ait émis une assignation à comparaître avant de demander sa coopération volontaire.

