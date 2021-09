https://fr.sputniknews.com/20210924/la-dette-de-la-ville-de-paris-a-explose-de-110-depuis-larrivee-dhidalgo-1051843983.html

La dette de la Ville de Paris a explosé de 110% depuis l’arrivée d’Hidalgo

Au 1er janvier 2021, la dette de Paris a atteint 7,71 milliards d’euros, en ayant augmenté de 867 millions en un an. Une tendance qui n’a cessé de se répéter... 24.09.2021, Sputnik France

L’endettement de la Ville de Paris estimé à 6,84 milliards d’euros au 1er janvier 2020 a augmenté de 867 millions au cours de l’année pour atteindre 7,71 milliards, soit 3.498 euros par habitant contre 3.097 euros un an plus tôt, indiquent les comptes individuels des communes publiés annuellement par le ministère des Finances.La municipalité a expliqué à Capital cette flambée d’endettement en 2020 par la pandémie.Malgré ce montant Mme Hidalgo n’a aucune intention d’opter pour la rigueur, en témoigne le budget 2021. Il prévoit 965 millions d’euros d’emprunts et 289 millions seulement consacrés aux remboursements.Le journal détaille que le budget d’investissement de 1,45 milliard d’euros voté par la municipalité a contribué au déséquilibre de la balance.Une dette qui ne cesse de monter sous HidalgoEt de rappeler que le montant de la dette au 1er janvier 2014, lorsqu’Anne Hidalgo n’était pas encore maire, était alors de 3,71 milliards d’euros. La hausse depuis lors se chiffrerait donc à 110%.La Ville juge nécessaire un recours accru à l’endettementEn commentant le vote du budget primitif pour 2021, la municipalité a indiqué sur son site qu’"alors que, dans une situation de crise, la tentation du repli et de l’austérité peut guetter, la Ville fait le choix d’assumer ses responsabilités et d’engager des dépenses à la hauteur des besoins".Et d’ajouter: "Pour financer ces priorités, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint lié notamment à une baisse importante des recettes, et en l’absence de soutien de l’État, un recours accru à l’endettement est nécessaire, mais il demeurera maitrisé."

full-up çà n'étonne personne ! 0

Gabz La petite reine de Paris que se voit déjà à la tête de la France mdr !!! Les JO qui vont coûter une fortune aux parisiens.... Que des Médiocre depuis 20 ans en France 0

