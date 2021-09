https://fr.sputniknews.com/20210924/les-hopitaux-disrael-seraient-au-bord-de-la-crise-malgre-un-taux-de-vaccination-des-plus-eleves-1051844972.html

Les hôpitaux d'Israël seraient au bord de la crise, malgré un taux de vaccination des plus élevés

Les hôpitaux d'Israël seraient au bord de la crise, malgré un taux de vaccination des plus élevés

Les hôpitaux israéliens pourraient bientôt refuser d'accueillir certains patients suite à l'afflux de malades du Covid-19, relate le Jerusalem Post.

Les médecins en Israël seront bientôt obligés de choisir qui vivra ou pas en raison de la saturation des unités Covid qui manquent d’équipements, de lits d’hôpitaux et de personnel qualifié, a annoncé ce vendredi 24 septembre le journal Jerusalem Post.Si six ou sept patients supplémentaires ont besoin de machines d’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), les hôpitaux ne pourront plus accepter ceux qui en ont besoin, notent des médecins au journal.Le 23 septembre, le N12 a rapporté qu’un homme de 53 ans, hospitalisé pour une crise cardiaque, était décédé après que l’hôpital où il avait été placé avait tenté en vain de trouver une machine ECMO pendant des heures.Manque de personnel qualifiéLes ECMO sont utilisées uniquement pour les personnes dans un état très grave. Contrairement aux respirateurs, ces machines font le travail du cœur et des poumons du patient en oxygénant son sang à l’extérieur du corps. Chaque patient sous ECMO nécessite donc des soins infirmiers 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, explique le journal.Les non-vaccinés les plus nombreux parmi les patients sous ECMO"La plupart (environ une quarantaine) des machines ECMO du pays servent à soigner des malades du Covid-19 non vaccinés", note le Jerusalem Post.D’après le Times of Israël, 30 des 49 patients souffrant du Covid-19 traités par des machines ECMO au 22 septembre n’étaient pas vaccinés.Au total, il y a actuellement 65.432 cas actifs de Covid-19 dans le pays, dont 203 personnes branchées à des respirateurs, ce chiffre est en hausse par rapport aux jours précédents. Le nombre de décès s’élève à 7.611, indique ce vendredi 24 septembre le ministère de la Santé.Israël, l’un des pays les plus vaccinésIsraël est l’État qui a vacciné la plupart de sa population contre le Covid-19 le plus vite, avec plus de la moitié au 25 mars.Selon les données du ministère de la Santé, 6.081.276 Israéliens ont reçu au moins une dose de vaccin, 5.605.489 ont été doublement vaccinées et 3.154.008 personnes ont reçu une troisième injection de rappel au 24 septembre.Fin août, le journal Haaretz a précisé que près de 78% des personnes éligibles avaient été vaccinées.D’ailleurs, en juillet, le ministère israélien de la Santé a déclaré que le vaccin anti-Covid de Pfizer n’était plus efficace qu'à 39% dans la prévention des contaminations. Le ministère a toutefois reconnu que ce vaccin avait fourni une protection solide contre l'hospitalisation (88%) et les cas graves (91,4%) causés par le variant Delta dans le pays.Campagne de rappel vaccinal en IsraëlLe 30 juillet, Israël a été le premier à commencer à administrer une troisième dose de vaccin Pfizer-BioNtech aux plus de 60 ans et, une semaine plus tard, aux plus de 40 ans dont la deuxième dose avait été administrée au moins cinq mois auparavant.Le ministère de la Santé a constaté en août que le taux de propagation du virus parmi les personnes vaccinées âgées de 60 ans et plus avait commencé à diminuer progressivement.

xejot35081 ça vas faire bizarre chez nous quand on vas se rendre compte que ce produit en phase d'éxperimentation ne sert finalement a rien et est en plus dangereux .... 5

Paul Escandaou La notion de non-vacciné est des plus discutables, car on peut avoir reçu les 2 doses et être considéré comme non vacciné. Cela veut encore dire qu'il y a un problème avec les vaccins que l'on nous propose ici. Car normalement vacciné cela veut dire que l'on a reçu un vaccin, une dose suffirait à l'indiquer ! 4

