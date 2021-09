https://fr.sputniknews.com/20210924/les-talibans-demandent-laide-de-la-russie-pour-stabiliser-la-situation-dans-la-region-1051837107.html

Les talibans demandent l’aide de la Russie pour stabiliser la situation dans la région

Pour aider le nouveau gouvernement à reconstruire l’Afghanistan, la Russie – l’un des pays à y avoir préservé sa mission diplomatique après la reprise du... 24.09.2021, Sputnik France

Alors que les talibans* ont nommé Suhail Shaheen comme représentant à l’Onu, mais attendent toujours la réponse de l’organisation sur cette nomination, le vice-ministre de la Culture des talibans* Zabihullah Mujahid a expliqué à Sputnik le rôle que la Russie peut jouer dans les relations entre le mouvement et l’Onu.Selon le vice-ministre, le nouveau gouvernement afghan espère que les prochaines réunions du Conseil de sécurité de l’Onu auront des effets positifs pour le pays.Aider l’AfghanistanL’Afghanistan, poursuit-il, a besoin de l’aide de plusieurs pays.Le responsable a également appelé les États-Unis à rouvrir leur mission diplomatique à Kaboul, soulignant cependant que les talibans* ne toléreraient pas la présence de militaires étrangers sur le sol afghan, d’autant plus que, selon lui, le soutien du peuple afghan suffit au mouvement pour combattre Daech*.Les relations avec la FranceQuant aux relations avec les pays occidentaux, en particulier avec la France et le Royaume-Uni, le vice-ministre note qu'actuellement, il n'y a eu aucune déclaration officielle sur leur intention de reconnaître le nouveau gouvernement en Afghanistan.Une visite des talibans* à Moscou?Par la suite, une source au sein du ministère russe des Affaires étrangères a indiqué à Sputnik que Moscou et Kaboul discutaient de la possibilité d'une visite en Russie d'une délégation du gouvernement taliban*.Poutine sur le futur de l’AfghanistanS’exprimant le 17 septembre lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Douchanbé, Vladimir Poutine a estimé qu’il revenait aux États-Unis et aux pays de l’Otan d’assumer et donc de corriger les conséquences de leur présence en Afghanistan.Vladimir Poutine juge qu’il faut travailler avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux pour débloquer les fonds afghans à l'étranger et reprendre les programmes de la Banque mondiale et du FMI.Enfin, soulignant que le gouvernement taliban* est intérimaire et pas vraiment représentatif ou inclusif, le Président considère qu’il faut quand même travailler avec.*Organisation terroriste interdite en Russie

