L'UE demande à la Pologne d'autoriser Frontex à la frontière biélorusse

L'Union européenne a demandé vendredi à la Pologne d'autoriser des représentants de Frontex à se rendre à sa frontière avec la Biélorussie, alors que le pays... 24.09.2021, Sputnik France

À ce jour, cinq migrants sont morts en tentant de franchir la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, la limite orientale de l'UE, selon la police des frontières polonaise."Il est essentiel pour la Pologne de remplir efficacement ses fonctions de gestion des frontières. Toutefois, cela ne doit pas se faire au détriment de la vie humaine", a-t-il poursuivi.La Pologne, qui dispose de l'une des plus grandes forces de garde-frontières d'Europe, a pour sa part dit maîtriser la situation et ne pas avoir invité Frontex à intervenir sur le terrain.Début septembre, Varsovie a instauré l'état d'urgence le long de sa frontière avec la Biélorussie - la limite orientale de l'UE - interdisant l'accès aux journalistes et aux militants des droits de l'homme. (Reportage Gabriela Baczynska et Sabine Siebold; version française Dagmarah Mackos)

franc Côté Loukachenko le Satrape de Minsk a suffisamment démontré sa malfaisance pour ne plus s’y attarder 0

franc Par contre c’est une bonne initiative de l’agence Frontex pour mettre fin aux exactions des gardes frontières polonais qui subiront les rigueurs de la cour de justice européenne ainsi que les commanditaires 0

2

2021

pologne, biélorussie, migrants, frontex (agence européenne pour la surveillance des frontières), trafic de migrants