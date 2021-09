https://fr.sputniknews.com/20210924/lunicef-alerte-sur-le-sort-des-enfants-haitiens-expulses-1051835341.html

L'UNICEF alerte sur le sort des enfants haïtiens expulsés

L'UNICEF alerte sur le sort des enfants haïtiens expulsés

Les enfants haïtiens expulsés sont vulnérables à la violence, à la pauvreté et aux déplacements, a mis en garde, jeudi, le Fonds des Nations Unies pour... 24.09.2021, Sputnik France

2021-09-24T09:50+0200

2021-09-24T09:50+0200

2021-09-24T09:52+0200

international

enfants

haïti

expulser

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1044331292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d08d8e8fae7daafdaff84005b89227e7.jpg

Soulignant qu’"Haïti continue de souffrir de la +triple tragédie+ des catastrophes naturelles, de la violence des gangs et de la pandémie de Covid-19", la Directrice exécutive de de l’UNICEF, Henrietta Fore s’est dit préoccupée par le fait que les deux tiers des migrants haïtiens expulsés de la frontière des États-Unis ces derniers jours sont des femmes et des enfants – y compris des nouveau-nés ayant des " besoins spécifiques et immédiats ".Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et est depuis longtemps en proie à la pauvreté, aux troubles civils et à l'instabilité politique et économique.Le mois dernier, un tremblement de terre de magnitude 7,2 a secoué le pays, bouleversant des vies, détruisant des marchés, des routes et des systèmes d'irrigation.Quelques jours seulement après l'événement sismique, la tempête tropicale Grace a intensifié les souffrances avec des dégâts supplémentaires.Jeudi matin, l'envoyé spécial américain pour Haïti, Daniel Foote, a démissionné pour protester contre l'expulsion de migrants haïtiens par avion de la zone frontalière, un processus qui a commencé le week-end dernier, après que plus de 13.000 migrants ont installé leur campement sous un pont.

1

haïti

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

enfants, haïti, expulser