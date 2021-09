https://fr.sputniknews.com/20210924/macron-savere-plus-apprecie-par-les-francais-en-septembre-selon-un-nouveau-sondage-1051850526.html

Macron s’avère plus apprécié par les Français en septembre, selon un nouveau sondage

La popularité d’Emmanuel Macron progresse en septembre, selon un récent sondage BVA-Orange pour RTL. À sept mois de la présidentielle en France, les résultats... 24.09.2021, Sputnik France

Emmanuel Macron est plus apprécié par les Français comme Président de la République en septembre, relate RTL sur la base d’un nouveau sondage effectué par BVA–Orange.Si sa cote de popularité a oscillé ces derniers mois autour de 40%, septembre 2021 enregistre une hausse de confiance en M.Macron des citoyens de l’Hexagone dont actuellement 46% déclarent avoir une opinion "plutôt bonne" (38%) et "très bonne" (8%) du Président français actuel.Le sondage montre cette augmentation de confiance dans toutes les couches sociales, y compris une élévation de sept points jusqu’à 40% chez les employés et les ouvriers, traditionnellement défavorables à l’égard du chef d’État.Réduite de sept points, la part des Français qui ont exprimé une attitude négative envers Emmanuel Macron s’élève à 53%, dont 31% et 22% ont respectivement une opinion "plutôt mauvaise" et "très mauvaise" des activités du Président de la République, expose la radio.Selon RTL, une telle progression de la popularité du Président sortant pourrait "être le reflet d'une forme de recentrage de certaines populations plus modérées face à la montée d’une offre politique polarisée aux extrêmes".Popularité à caractère comparatifUne autre enquête, réalisée également tout récemment par l’Institut français d’opinion publique (Ifop) en partenariat avec le Journal du dimanche (JDD), signale une baisse de confiance en Emmanuel Macron en septembre.Selon l’Ifop, la popularité du Président se monte pour l’instant à 38% et connaît une baisse de trois points par rapport au mois précédent (41%).C’est chez les plus de 65 ans (de 50 à 41%) et les retraités (de 46 à 37%) que la cote de confiance en le chef d’État, et en l’exécutif en général, enregistre une chute. D’après le JDD, ces catégories de la société française n’apprécient pas que la réforme des retraites revienne dans le débat.Quant à la présidentielle 2022, comparé aux autres candidats déclarés et potentiels, M.Macron reste favori dans les intentions de vote des Français pour le moment, met en relief l’étude.Dans son analyse pour le JDD, le directeur général de l’Ifop Frédéric Dabi indique cependant que le Président de la République reste "structurellement impopulaire", "quand il est seul face à l'opinion".Les enquêtes de l’Ifop et de BVA–Orange constatent en même temps qu’Emmanuel Macron est "nettement" plus populaire que ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la même période dans leurs quinquennats respectifs.

