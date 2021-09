https://fr.sputniknews.com/20210924/onu-guterres-souligne-la-necessite-de-changer-les-systemes-alimentaires-au-profit-de-la-planete-1051835536.html

ONU: Guterres souligne la nécessité de changer les systèmes alimentaires au profit de la planète

ONU: Guterres souligne la nécessité de changer les systèmes alimentaires au profit de la planète

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a souligné, jeudi à New York, la nécessité de changer les systèmes alimentaires en faveur des... 24.09.2021, Sputnik France

2021-09-24T09:59+0200

2021-09-24T09:59+0200

2021-09-24T09:59+0200

international

onu

alimentation

antonio guterres

denrées alimentaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1a/1045133288_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fef8d62ccc57797dfed4cb47df194a28.jpg

"Le changement des systèmes alimentaires n'est pas seulement possible, il est nécessaire", pour les populations, pour la planète et pour la prospérité, a relevé M. Guterres, qui intervenait lors de l'ouverture du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires.Il a précisé que chaque jour, des ecentaines de millions de personnes se couchent le ventre vide. Trois milliards de personnes n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation saine. Deux milliards sont en surpoids ou obèses et 462 millions souffrent d'insuffisance pondérale. Près d'un tiers de la nourriture produite est perdue ou gaspillée".Le Chef de l'ONU a toutefois prévenu que la Covid-19 a rendu le défi beaucoup plus grand, notant que la pandémie a creusé les inégalités, décimé les économies, plongé des millions de personnes dans l'extrême pauvreté et fait planer le spectre de la famine dans un nombre croissant de pays.Il a en outre fait observer que le monde "mène une guerre contre la nature et en récolte les fruits amers", avec des récoltes ruinées, des revenus en baisse et des systèmes alimentaires défaillants.Au cours des 18 derniers mois, dans le cadre de dialogues nationaux, les gouvernements ont réuni des entreprises, des communautés et la société civile afin de tracer des voies pour l'avenir des systèmes alimentaires dans 148 pays. Plus de 100.000 personnes se sont réunies pour discuter et débattre des solutions.M. Guterres a, par ailleurs insisté sur la nécessité de mettre en place des systèmes alimentaires qui favorisent la santé et le bien-être de tous.Rappelant que les régimes alimentaires nutritifs et diversifiés sont souvent trop coûteux ou inaccessibles, il s'est félicité que de nombreux États membres se sont ralliés à l'accès universel à des repas nutritifs dans les écoles.De même, il a indiqué que le monde a besoin de systèmes alimentaires qui protègent la planète.Et de conclure "La guerre sur notre planète doit prendre fin, et les systèmes alimentaires peuvent nous aider à construire la paix".

Michelvsrin Monsieur nous prévient simplement de la famine qui se dessine à l'horizon, elle était prévue, organisée et elle s'en vient ! 0

1

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

onu, alimentation, antonio guterres, denrées alimentaires