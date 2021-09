https://fr.sputniknews.com/20210924/sanofi-toujours-dans-le-viseur-des-victimes-de-lantiepileptique-depakine-1051846964.html

Sanofi toujours dans le viseur des victimes de l’antiépileptique Dépakine

Une demande d’action a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris contre Sanofi. Une association de familles victimes de la Dépakine, médicament... 24.09.2021, Sputnik France

Sanofi de nouveau dans le collimateur de la justice. Des milliers de familles dont les enfants sont handicapés à cause de la Dépakine ne sont pas prêtes à lâcher le combat. L’Association d’aide aux parents d’enfants souffrant du syndrome de l’anticonvulsivant (Apesac) a déposé ce 22 septembre une demande d’action de groupe contre Sanofi. L’Apesac représente les victimes de l’antiépileptique prescrit aux mères en cours de grossesse.À cause de la Dépakine, entre 2.150 et 4.100 enfants sont atteints d’au moins une malformation congénitale majeure physique et mentale.La procédure a débuté en 2016 et a été jugée par l’association "intéressante pour les victimes, parce qu’elles n’ont pas à assumer de frais judiciaires".Sanofi rejette toujours les accusationsAujourd’hui, l’indemnisation des victimes de la Dépakine se fait sur les fonds publics puisque, submergées par les difficultés de la vie au quotidien, les familles optent pour une procédure à l’amiable auprès de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam).La présidente de l’association espère que "le juge pourra conclure à la recevabilité" de leur action au vu de toutes les "procédures déjà en cours: en individuel, procédures civiles, procédures pénales, celles déposées au tribunal administratif pour la reconnaissance de la responsabilité de l’État, auprès du fonds d’indemnisation".Néanmoins, Marine Martin est déçue par l’attitude de Sanofi lors de l’audition, qui "essaye de dire que notre action n’est pas faite pour ce type de victimes à cause de leurs profils disparates".Malgré un couac dans la création d’un vaccin contre le Covid-19, le géant pharmaceutique français se porte bien et continue à investir. "J’espère que la décision va encourager Sanofi à participer au dispositif à l’amiable pour éviter d’avoir à dépenser de l’argent public dans le financement des condamnations d’autres procédures", conclut la présidente de l’Apesac.

Tchetnik Entraînez-vous, les gars, car c'est ce qui vous attend dans quelques années avec les ARN... 1

Fred202 Bon les chimistes hors secu et les naturopathes rembourses par la secu .. Faudrait ptetre changer de temps en temps... 0

