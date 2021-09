https://fr.sputniknews.com/20210925/des-politiciens-bulgares-achetent-des-voix-avec-des-haricots-ou-lentilles-affirme-un-ministre-1051863332.html

Des politiciens bulgares achètent des voix avec des haricots ou lentilles, affirme un ministre

Le ministre bulgare de l'Intérieur Bojko Rashkov a accusé le parti pro-occidental GERB ainsi que le pro-turc DPS d'avoir acheté des voix à la veille des... 25.09.2021

Le parti bulgare Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB), qui a dirigé le pays pendant des années, et le Mouvement des droits et des libertés (DPS), parti représentant la minorité turque de Bulgarie, achètent des voix électorales, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre bulgare de l’Intérieur Boyko Rashkov, lors d’une conférence de presse.Le vice-Premier ministre, nommé le 23 septembre coordinateur pour l’organisation de la présidentielle et des législatives anticipées du 14 novembre, a affirmé avoir des informations selon lesquelles ces forces politiques offrent cinq kilos de haricots ou de lentilles, ainsi que du bois aux électeurs pour leur soutien aux prochaines élections.Il s’est dit indigné par le fait que le tribunal de la République, contrôlé par le seul partisan du GERB resté au pouvoir, le procureur général Ivan Geshev, n'ait permis de lancer aucune affaire sur des cas de corruption électorale enregistrés en avril et juillet.Un député du GERB Toma Bikov a réagi aux accusations de M.Rashkov en l’accusant de soutenir le Président sortant Roumen Radev lors d’une conférence de presseTroisièmes élections bulgares de 2021Les élections du 14 novembre seront les troisièmes de l'année pour la Bulgarie plongée depuis des mois dans une crise politique inédite depuis la fin du régime communiste. Les deux précédents scrutins tenus en avril et juillet n'ont pas permis de former un gouvernement dans un contexte de résurgence du coronavirus et de hausse des prix de l'énergie.Selon le Président Roumen Radev, candidat à sa réélection, le fait d'organiser simultanément la présidentielle et les législatives permettrait de gagner du temps et d'économiser l'argent des contribuables de l'État le plus pauvre de l'Union européenne.Le parti Citoyens pour le développement européen de la Bulgarie (GERB), en coalition avec l'Union des forces démocratiques (SDF), bénéficie actuellement du soutien de 22,5% des électeurs à l’approche des élections anticipées à l’Assemblée nationale, selon un sondage réalisé du 14 au 20 septembre par Market Links auprès de 1.076 personnes et dont les résultats ont été présentés le 22 septembre par la chaîne de télévision BTV.L’enregistrement des candidats à la présidence et à la vice-présidence de la République devrait prendre fin d’ici le 12 octobre. La campagne électorale officielle commence le 15 octobre.

