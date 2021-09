https://fr.sputniknews.com/20210925/la-dirigeante-de-huawei-arretee-au-canada-liberee-apres-un-accord-avec-la-justice-americaine-1051852463.html

La dirigeante de Huawei arrêtée au Canada libérée après un accord avec la justice américaine

La dirigeante de Huawei arrêtée au Canada libérée après un accord avec la justice américaine

La directrice financière de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, a conclu un accord avec le département américain de la Justice qui met fin aux poursuites... 25.09.2021, Sputnik France

Mme Meng a fait une apparition virtuelle devant un tribunal de Brooklyn vendredi après-midi pour officialiser l'accord, dont les contours n'ont pas été détaillés verbalement lors de la procédure.Selon le Wall Street Journal, Mme Meng devrait “reconnaître ses torts” en échange d'un report et d'un abandon des poursuites pour fraude bancaire et électronique dont elle faisait l'objet.Son arrestationMme Meng a été arrêtée par les forces de l'ordre canadiennes en 2018 à la demande des États-Unis, accusée d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran en présentant de manière inexacte les transactions de Huawei dans le pays. Elle est à Vancouver où elle fait l’objet d'un procès concernant une demande d'extradition vers les États-Unis.Huawei et l'équipe d’avocats de Mme Meng ont nié les accusations, arguant que l'affaire était motivée par des raisons politiques puisqu'elle a été déposée dans le contexte de la guerre commerciale entre l’ancien président américain Donald Trump et la Chine.Cette arrestation a suscité des tensions entre les États-Unis, le Canada et la Chine. Peu après l'arrestation de Mme Meng, le gouvernement chinois a détenu deux citoyens canadiens - Michael Spavor et Michael Kovrig - pour espionnage.

Paul Escandaou Cette libération marque la défaite des sanctions contre Huawei et la Chine. La rapidité avec laquelle Huawei a développé un système concurrent de celui de Google basé sur la version open source et avec ses propres applications y est certainement pour quelque chose. Les accusations de commerce avec l'Iran sont une supercherie et aussi un échec puisque l'Iran vient d'intégrer l'OSC eurasiatique. Les occidentaux vont continuer leurs pleurnicheries, leurs mises en avant de faits insignifiants dont l'objectif est de masquer leur déclin global. 2

Michelvsrin N'oublions pas l'échéance US de fin de mois, qui supplie les finances de la Chine ! 0

