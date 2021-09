https://fr.sputniknews.com/20210925/le-plan-de-relance-europeen-en-est-il-un-1051851772.html

Le plan de relance européen en est-il un? - Podcast

Le plan de relance européen en est-il un? - Podcast

Le 21 juillet, les dirigeants des États membres de l’UE finissaient par trouver un accord sur le plan "Next Generation EU", plus d’un an après sa présentation... 25.09.2021, Sputnik France

2021-09-25T18:19+0200

2021-09-25T18:19+0200

2021-09-25T18:19+0200

union européenne (ue)

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1051851720_0:128:641:488_1920x0_80_0_0_d02ccd4acb152e7b1e9d00dfb51cba42.png

Le plan de relance européen en est-il un ? JACQUES SAPIR | HENRI MALOSSE | JEAN-FRANÇOIS CHANTARAUD Le plan de relance européen en est-il un ? JACQUES SAPIR | HENRI MALOSSE | JEAN-FRANÇOIS CHANTARAUD

Jacques Sapir et Clément Ollivier reçoivent Henri Malosse, ancien président du Comité économique et social européen et président de l’association Jean-Monnet, et Jean-François Chantaraud, directeur général de l’Observatoire du dialogue et de l'intelligence sociale (ODIS).

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clément Ollivier https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

Clément Ollivier https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clément Ollivier https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/103334/87/1033348718_0:0:1075:1075_100x100_80_0_0_2b4c645bd20181f34efae25ba010ac42.jpg

union européenne (ue), covid-19, аудио