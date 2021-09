https://fr.sputniknews.com/20210925/le-prix-du-charbon-proche-dun-record-de-13-ans-en-europe-selon-bloomberg-1051849922.html

Le prix du charbon proche d’un record de 13 ans en Europe, selon Bloomberg

Le prix du charbon a atteint son plus haut niveau en Europe depuis 2008 sur fond de hausse des prix du gaz et d'autres sources d'énergie, relate l'agence... 25.09.2021

2021-09-25T07:55+0200

Le cours d’une tonne de charbon pour livraison en 2022 pour Amsterdam, Rotterdam et Anvers valait 137 dollars à la bourse ICE Futures ce vendredi 24 septembre ce qui représente la plus haute valeur jamais enregistrée depuis 2008, a annoncé Bloomberg.Il y a 13 ans, les prix européens du charbon pour l'année à venir avaient dépassé les 200 dollars la tonne.Faibles stocksSelon l’agence, la hausse actuelle s’explique par une forte demande des centrales électriques sur fond de croissance des prix du gaz.Dans le même temps, les stocks de charbon sont faibles. Ses exportations en provenance d'Australie, d'Afrique du Sud et de Colombie restent entravées, alors que l’offre russe est insuffisante ces derniers mois, note Bloomberg.Le prix du gaz s’envoleCette année, les prix de référence du gaz ont plus que triplé dans un contexte de pénurie, alors que la crise énergétique en Europe continue. Cette tendance à la hausse s’est surtout accentuée ces dernières semaines. En août, le prix du gaz dans les contrats à terme les plus proches dépassait légèrement 500 dollars pour 1.000 mètres cubes sur le hub néerlandais TTF. Le 15 septembre, il battait déjà un record historique en dépassant les 960 dollars pour 1.000 mètres cubes, rappelle Bloomberg.Les pays européens ont donc dû opter pour le charbon, considéré comme la principale source des émissions de gaz à effets de serre. Depuis le début de l’année, l’utilisation de ce combustible a augmenté de 10 à 15% en Europe.Les centrales au charbon toujours utiles?En juillet, EDF, qui a arrêté en mars la production de sa centrale au charbon en France, au Havre, a renoncé à mettre en œuvre un projet de conversion de sa dernière centrale au charbon de Cordemais, en Loire-Atlantique.La programmation pluriannuelle de l'énergie adoptée en 2020 a permis de poursuivre l'exploitation de la centrale de Cordemais au-delà de 2022 pour des questions de sécurité d'approvisionnement, bien qu’Emmanuel Macron se soit engagé à fermer les quatre dernières centrales françaises fonctionnant au charbon avant la fin du son quinquennat.D’ailleurs, les fermetures définitives des centrales de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, et de Saint-Avold, en Moselle, exploitées par GazelEnergie, sont prévues d'ici au printemps 2022.Le nouveau gazoduc russe à la rescousseToutefois, le gaz que la Russie compte exporter par le gazoduc Nord Stream 2, dont la construction a été achevée le 10 septembre, devrait être moins cher pour les Européens. Le ministère allemand de l’Économie a rappelé en juin que l’itinéraire du nouveau gazoduc était plus court d’environ 2.000 kilomètres, comparé à l’itinéraire de transit via l’Ukraine.La date officielle de mise en service de Nord Stream 2 n’a pas encore été annoncée, mais l’Europe devrait recevoir le gaz par ce pipeline dès 2021. Le 2 septembre, Alexeï Miller, président du conseil d'administration du groupe russe Gazprom, a fait une déclaration en ce sens.

CiaoBella Le prix du gaz s'envole donc le charbon vas venir à la rescousse avec la pollution qui s'en suit particulièrement là où il n'y a pas de centrale nucléaire et même les éoliennes ne vont pas palier ce problème. Dire que l'oléoduc Nord Stream 2 sera une solution ou les écologistes et les états unis étaient absolument contre. Décidément ... . 0

