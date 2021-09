https://fr.sputniknews.com/20210925/les-usa-peuvent-desormais-commercer-avec-les-talibans-1051851225.html

Les USA peuvent désormais commercer avec les talibans

Les États-Unis ont décidé de faire une exception aux sanctions contre les talibans* en autorisant des opérations financières avec ce mouvement afin de permettre à la population afghane de recevoir une aide humanitaire américaine et internationale, a annoncé ce vendredi 24 septembre le département du Trésor.L'OFAC a en outre autorisé "certaines transactions liées à l'exportation ou à la réexportation de produits agricoles, de médicaments et de dispositifs médicaux (ainsi que les pièces de rechange, les composants et les mises à jour logicielles pour les dispositifs médicaux)", précise le texte de la Licence générale LG15.L’administration américaine, les ONG, l’Onu, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), la Banque islamique de développement et d’autres établissements financiers peuvent ainsi mener des transactions avec les talibans*, le réseau Haqqani, un groupe islamiste faisant partie des talibans*, ainsi que toutes les organisations contrôlées à plus de 50% par ces groupes, selon la Licence générale LG14.Les talibans* demandent d’alléger les sanctionsDébut septembre, les talibans* avaient demandé aux États-Unis de leur remettre 9,5 milliards de dollars (près de huit milliards d’euros) appartenant à la Banque centrale afghane bloqués par Washington depuis leur arrivée au pouvoir en août. Le ministre afghan des Réfugiés par intérim Halil al-Rahman Haqqani, membre du mouvement islamiste, avait précisé que ces fonds étaient destinés à la stabilisation et à la reconstruction du pays, selon la chaîne de télévision locale Shamshad News.M.Haqqani avait en outre appelé les États-Unis et l’Onu à exclure les noms des chefs des talibans* de leurs listes de sanctions, d’après Shamshad News.*Organisation terroriste interdite en Russie

