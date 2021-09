https://fr.sputniknews.com/20210925/mahmoud-abbas-declare-a-lonu-que-les-actions-disrael-pourraient-conduire-a-un-etat-unique-1051852860.html

Mahmoud Abbas déclare à l'ONU que les actions d'Israël pourraient conduire à un "État unique"

Mahmoud Abbas déclare à l'ONU que les actions d'Israël pourraient conduire à un "État unique"

Le Président palestinien Mahmoud Abbas a accusé vendredi Israël d'enterrer la solution à deux Etats avec des actes qui pourraient mener les Palestiniens à... 25.09.2021, Sputnik France

S'exprimant devant l'Assemblée générale des nations unies depuis la Cisjordanie, Mahmoud Abbas a exhorté les pays étrangers à agir pour sauver la solution à deux Etats qui constitue la pierre angulaire de la diplomatie entre Israël et les Palestiniens.Le président palestinien a déclaré qu'Israël "détruit la perspective d'un accord fondé sur la solution à deux Etats" en continuant à établir des colonies en Cisjordanie.La plupart des pays considèrent l'implantation de colonies en Cisjordanie comme illégales, ce qu'Israël conteste.Mahmoud Abbas a menacé d'annuler la reconnaissance d'Israël par les Palestiniens si l'Etat hébreu ne se retire pas de Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem-Est dans un délai d'un an.Gilad Erdan, ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, a dénoncé les propos de Mahmoud Abbas, accusant les Palestiniens de refuser la paix avec Israël. (Reportage Ali Sawafta et and Zainah El-Haroun; version française Camille Raynaud)

