Moscou: le Mali s’est adressé à une société militaire privée russe pour combattre le terrorisme

2021-09-25T21:45+0200

Après que les soldats français ont échoué à faire reculer les terroristes au Mali, les autorités de ce pays ont demandé de l’aide à une société paramilitaire privée russe, a déclaré Sergueï Lavrov ce samedi 25 septembre devant les journalistes dans les couloirs de l’Assemblée générale de l’Onu.Selon M.Lavrov, les militaires français "n’ont rien réussi à faire et les terroristes y conduisent le bal".Démenti du KremlinLe porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé le 15 septembre que Moscou ne négociait aucune présence militaire au Mali.Il a fait cette déclaration deux jours après que l’agence Reuters a relayé des informations quant à l’éventuelle conclusion d’un accord entre Bamako et la société privée russe Wagner. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ses informations de manière indépendante et le groupe Wagner n'a pas répondu aux sollicitations.Paris et Berlin s’inquiètentSelon Jean-Yves le Drian, la France pourrait retirer ses troupes du Mali en cas de conclusion d’un tel accord. La ministre des Armées Florence Parly a estimé qu'un tel accord "serait extrêmement préoccupant".La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a prévenu le 15 septembre que l’éventuelle conclusion d’un tel accord "remettrait en cause" le mandat de l'armée allemande au Mali.Commentant la situation, le professeur Issoufou Yahaya, enseignant d’Histoire et de sciences politiques à l’université Abdou Moumouni de Niamey, au Niger, a déclaré à Sputnik que le Mali, qui revendique son droit de nouer de nouveaux partenariats sécuritaires, est en train de "défendre une question de souveraineté nationale".

