Un drone-espion US aurait passé des heures à proximité des frontières russes et biélorusses

25.09.2021

2021-09-25T22:56+0200

Un drone de reconnaissance stratégique de l’armée de l’air américaine RQ-4B Global Hawk a effectué, ce samedi 25 septembre, un vol de plusieurs heures non loin des frontières occidentales de la Russie et de la Biélorussie, relatent les sites Internet occidentaux qui surveillent les vols d’avions militaires.L’engin sans pilote, qui a décollé depuis la base aérienne de Sigonella, en Sicile, a d’abord longé la frontière russe près des régions de Pskov et de Léningrad, alors qu’il se trouvait dans les espaces aériens letton et estonien. Il a ensuite passé plus de sept heures en Lituanie, au nord de la région russe de Kaliningrad.Pendant sa mission, le drone a surveillé la frontière occidentale de la Biélorussie. Il est resté pour quelques heures dans l’espace aérien lituanien et letton.Au total, le vol du Global Hawk a duré environ 14 heures, selon les sites spécialisés.Quelque 80 aéronefs près des frontières russes en une semaineLe 24 septembre, la Défense russe a annoncé avoir repéré 79 aéronefs étrangers -67 avions-espions et 12 drones- à proximité des frontières russes en une semaine.Des chasseurs ont dû décoller à neuf reprises pour empêcher une violation de la frontière d’État. Tous les vols se sont déroulés sous le contrôle des radars russes. La frontière russe n’a pas été violée, selon le ministère.

2021

