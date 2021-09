https://fr.sputniknews.com/20210925/une-membre-du-gouvernement-des-pays-bas-licenciee-apres-ses-doutes-quant-au-pass-corona-1051864215.html

Une membre du gouvernement des Pays-Bas licenciée après ses doutes quant au "pass corona"

La secrétaire d’État du gouvernement néerlandais chargée de l’économie, Mona Keijzer, a été limogée après qu’elle a publiquement exprimé des doutes sur la... 25.09.2021, Sputnik France

La secrétaire d’État responsable pour les Affaires économiques Mona Keijzer quitte le gouvernement des Pays-Bas conformément à la décision du Premier ministre néerlandais par intérim Mark Rutte, relate ce samedi 25 septembre le journal De Telegraaf.La décision a été prise suite à une interview de Mme Keijzer qui a été publiée dans ce même journal De Telegraaf le matin du 25 septembre.Au micro de De Telegraaf, encore en sa qualité de secrétaire d’État, Mona Keijzer s’est interrogée sur la pertinence de l’introduction du "pass corona" dans le pays. Elle a en particulier évoqué que cette mesure était "en fait impossible d’expliquer" aux entrepreneurs.La femme politique a en même temps indiqué que, malgré "ce côté de la discussion", elle respectait la décision prise le Conseil des ministres.Premier licenciement depuis 50 ansDans une annonce officielle, le ministère néerlandais des Affaires générales explique que:C’est la première fois depuis 50 ans qu’un membre du gouvernement néerlandais est révoqué, poursuit le média. Le dernier précédent a eu lieu en 1975.En ce qui concerne Mme Keijzer, ce qui va arriver avec sa place à la Chambre des représentants, qu’elle a remportée en tant que numéro sept de la liste du parti Appel chrétien-démocrate (CDA) lors des dernières élections, n’est pas clair.Pass sanitaire néerlandaisEn début de semaine, le Premier ministre néerlandais par intérim Mark Rutte a soutenu l’introduction d'un passeport sanitaire certifiant qu'une personne est vaccinée ou immunisée contre le Covid-19 ou qu'elle a eu un test négatif ces dernières 24 heures.Une décision que le gouvernement a expliquée par des risques d’une nouvelle vague de Covid-19 dans le pays.À partir du 25 septembre, date à laquelle les restrictions sociales devraient être au contraire assouplies, le pass sanitaire est exigé à l'entrée des bars, restaurants, musées, théâtres et autres événements culturels.À part l’opposition parlementaire, qui a qualifié cette mesure d’"absurde, inutile et trompeuse" et incitant par la force à la vaccination contrairement aux promesses du gouvernement faites plus tôt, la nouvelle restriction a également suscité l'indignation du secteur hôtelier, et de nombreux bars et restaurants.

