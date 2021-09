https://fr.sputniknews.com/20210926/cabourg-la-venue-deric-zemmour-au-festival-litteraire-annulee-1051864807.html

Cabourg: La venue d’Éric Zemmour au festival littéraire annulée

Le polémiste officiellement non-candidat à l’élection présidentielle devait participer au festival littéraire de Cabourg. Une venue qui a été annulée par le... 26.09.2021, Sputnik France

Éric Zemmour ne viendra pas à Cabourg les 23 et 24 octobre au salon littéraire de Cabourg. Le maire, Tristan Duval, a annulé la venue du polémiste sur fond de pression d’autres auteurs. En effet, depuis quelques jours une dizaine d’auteurs qui participent à ce salon se sont constitués en collectif pour s’opposer à sa venue selon des informations de Valeurs actuelles, avec à leur tête Mazarine Pingeot, la fille cachée de François Mitterrand. Cette dernière n’aurait pas apprécié voir son visage associé à celui d’Éric Zemmour sur les affiches de promotion du festival. Toujours selon Valeurs actuelles, on apprend que ce collectif d’auteurs a fait pression sur le maire de Cabourg afin d’obtenir l’annulation de sa venue. C’est dans le secret, durant ces derniers jours, que cette fronde menée par ces auteurs a fini par aboutir sur l’annulation du polémiste.Un maire qui se défend de toute pressionContacté le 25 septembre par le Pays d’Auge, Tristan Duval se défend de toute pression. Il confirme effectivement que la venue du polémiste avait été envisagée, mais qu’il n’a pas en personne fait les démarches pour l’inviter. Il affirme que si effectivement la ville a pris les commandes de l’organisation de ce salon, elle ne s’occupe pas des relations avec les auteurs, laissant le soin de déléguer cette tâche à une personne extérieure à la ville. Concernant les pressions extérieures, ce dernier réfute ces informations en affirmant n’avoir "eu l’appel de personne à ce sujet".Une annulation qui fait polémique sur les réseaux sociauxChez les auteurs participant au salon, Gérard Bardy a indiqué auprès de Valeurs actuelles avoir pris la décision d’annuler sa venue à ce festival. Ce dernier se décommande donc en signe de protestation face à cette décision et regrette que le maire ait cédé face aux pressions d’une poignée "ridicule" d’auteurs. Mais c’est sur les réseaux sociaux que la nouvelle est vivement commentée à commencer par Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine.Ce qui revient, outre la condamnation quasi unanime de cette décision, c’est le passé du maire de Cabourg qui a été condamné par le passé pour violences conjugales sur son ex-compagne. C’est ce que rappelle par exemple Bernard Carayon, maire de la ville de Lavaur et ex-député du Tarn. Ce dernier note le manque de courage de ce dernier tout en notant son passé de "battant".Quant à Gilbert Collard, il affirme que l’annulation de la venue de Zemmour est inacceptable dans une démocratie et qu’il faut mettre un terme à ces petits "goulags privés".

Dominique Margotat C'est plutot ZEMMOUR qui devrait avoir honte, d'etre en photo sur une affiche, avec mazarine pingeot. 11

full-up la fille cachée devrait la mettre en veilleuse et elle sait pourquoi ... 4

